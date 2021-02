Leipzig-Ticker - Neue Mutationsfälle in Görlitz +++ Arbeiten am Cossi +++ 90 Neuinfektionen in Leipzig

In Görlitz sind zwei weitere Personen mit einer Corona-Mutation infiziert worden. In Leipzig wird darauf nun mehr getestet. Am Cossi wird ein Erlebnispfad saniert. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.