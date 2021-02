Leipzig-Ticker - Inzidenz in Sachsen sinkt +++ Schnee in Leipzig angekündigt +++ Neue Mutationsfälle in Görlitz

In Sachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. In Görlitz sind zwei weitere Personen mit einer Corona-Mutation infiziert worden. Und: Für das Wochenende rechnen Meteorologen mit heftigem Schneefall in Leipzig. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.