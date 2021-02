Wie weiter in Sachsen? In der Kabinetts-PK gab es neue Informationen zur Corona-Lage im Freistaat. Neuigkeiten gibt es für Kitas, Grundschulen und beim Einkaufen. Derweil sinkt die 7-Tage-Inzidenz in Sachsen weiter. Die aktuellen Entwicklungen im Leipzig-Ticker.