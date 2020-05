Corona-Lockerungen: Ist Sachsen zu weit vorgeprescht?

Leipzig

So oder so – der kommende Freitag wird als Zäsur in die jüngere sächsische Geschichte eingehen. Der Freistaat öffnet inmitten der Corona-Krise sein öffentliches Leben. Und das in einem Maß, das Anfang der Woche noch für unmöglich gehalten wurde. Fitnessstudios, Tanzschulen, Freizeitparks – alles mal ganz schnell wieder offen. Sogar viele Betreiber sind von der neuen Dynamik überrumpelt. Man reibt sich die Augen und fragt sich verwundert: Was ist denn überhaupt noch verboten? Viele Menschen in Sachsen reagieren verunsichert: Kann das gut gehen? Ist Sachsen als bundesweiter Tempomacher für Lockerungen zu weit nach vorn geprescht? Und: Müssen am Ende alle die bittere Rechnung zahlen? In einer aktuellen LVZ.de-Umfrage ist die Mehrheit (rund 58 Prozent von über 2700 Stimmen, Stand 14 Uhr) eher skeptisch.

Über Fehler im Detail lässt sich streiten

Zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass diese Fragen aktuell niemand hundertprozentig genau beantworten kann. Auch die vielen Möchtegern-Infektiologen in den sozialen Netzwerken können dazu nur wenig Substanzielles beitragen. Über Fehler im Detail lässt sich immer streiten, doch die Zahlen stellen Landesregierung, Kommunen, Gesundheitsämtern und Kliniken ein positives Zeugnis aus. Sechs Landkreise sind aktuell frei von Corona-Neuinfektionen, eine Metropole wie Leipzig hat knapp 600 Corona-Fälle, das sind gerade mal 0,1 Prozent der Bevölkerung. Die Intensivstationen von Uniklinik, St. Georg und Herzzentrum sind in jedem normalen Grippe-Winter wesentlich stärker frequentiert als im Corona-Frühling 2020.

Vorgehen ist und bleibt riskant

Dass in Anbetracht dieser positiven Fakten das öffentliche Leben ein Stück schneller als geplant wieder hochgefahren wird, ist deshalb nachvollziehbar. Und die reale Corona-Lage in Sachsen zeigt auch klar, dass die große Lockerung kein Einknicken vor „Widerstand 2020“ und anderen Protestbewegungen war. Aber der Freistaat gibt die Verantwortung damit ein Stück ab in die Hände der Bürger. Das ist und bleibt riskant. Denn eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Prinzipiell den Menschen zu vertrauen, die in der Corona-Krise bisher bewiesen haben, dass sie die Einschränkungen in Kauf nehmen, ohne gleich eine Freiheitsberaubung a la DDR zu wittern, ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Von André Böhmer