Wenig Zeit, keine Hilfe, viele Fragezeichen: Kindertagespfleger in Leipzig nehmen die Arbeit wieder auf

Etwa 72 Stunden hatten sie Zeit, sich vorzubereiten. Wie genau und mit welchen Mitteln wussten sie selbst nicht so recht. Leipzigs Tagesmütter und Tagesväter haben am Freitag grünes Licht dafür bekommen, ab Montag mit der Kinderbetreuung wieder loszulegen.

Sie freuen sich auf ihre Kinder, das langersehnte Wiedersehen – darin herrscht Einigkeit. Doch die Entscheidung des Freistaates hat sie überrannt. Denn Kommunikation gab es keine.

„Lehrer und Erzieher bekommen Schutzpakete – und was bekommen wir?“

Francie Herrling. Quelle: Kempner

„Es hieß einfach so: Aufmachen. Keine weiteren Anweisungen, kein Konzept. Gar nichts“, erzählt Francie Herrling. Als sie davon erfahren hat, dass es weitergehen soll, war sie deshalb zunächst verhalten. Die 38-Jährige betreibt ihre Kindertagespflege „Krabbelkäfer“ in Stötteritz.

„Ich habe das Gefühl, dass bei der Entscheidung niemand darüber nachgedacht hat, wie wir uns eigentlich schützen sollen.“ Anders kann sie sich kaum erklären, warum Hygiene- und Sicherheitsaspekte komplett in die Eigenverantwortung abgegeben wurden – in der Kürze der Zeit.

Hotline als einzige Informationsquelle

„Lehrer und Erzieher bekommen Schutzpakete und was bekommen wir? – Nichts.“ Sie ist enttäuscht vom Freistaat, hat sogar Ministerpräsident Kretschmer eine Mail geschrieben. „Es kann doch nicht sein, dass wir mit so vielen Entscheidungen alleine gelassen werden und der einzige Rat ist: Rufen Sie die Hotline an.“

Herrling öffnet deshalb erst am Dienstag wieder. Sie braucht den Montag noch, um ihr Hygienekonzept rund zu bekommen. „Ich freue mich ja auf die Kleinen, keine Frage“, sagt die 38-Jährige. In den sieben Wochen Pause habe sie ihrer Gruppe häufig Briefe geschrieben und Videos geschickt – einfach damit sie ihre Tagesmutti nicht vergessen. Immerhin sind viele Kinder nun schon seit fast zwei Monaten daheim.

Dass sie bei ihrem ersten Besuch nach so langer Zeit fremdeln, erwartet auch Michael Seyfarth. „Die Kinder kommen erstmal nur bis mittags zu mir, um erstmal wieder anzukommen.“ Ein Verfahren, dass auch die Eltern begrüßen, erzählt er. Der 45-Jährige ist seit zehn Jahren in der Kinderbetreuung, hat seine Räumlichkeiten in Reudnitz.

Michael Seyfarth. Quelle: Kempner

„Die Eltern sind ja selbst total unsicher mit der gesamten Situation“, sagt Seyfarth. Denn das Gros der Hygieneregeln betrifft natürlich auch sie: Eintritt nur mit Mund-Nasen-Schutz, ausschließlich alleine kommen, ein möglichst kurzer Kontakt an der Tür. „Das wird spannend.“

Kein Essensdienst in Zeiten von Corona

Ein weitere Herausforderung für den 45-Jährigen: Es gibt kein Catering. Seyfarths Lieferdienst hat seine Arbeit bedingt durch Corona ausgesetzt – die Versorgung muss er also spontan irgendwie selbst übernehmen. „Aber ich kriege das schon irgendwie hin. Für die Kinder ist das ja eine schöne Sache, endlich wieder Kontakt zu haben und spielen zu dürfen.“

Nicht alle Eltern aber wollen das. Sie haben Angst, ihr Kind wieder in die Betreuung zu geben. Angst, dass es sich anstecken könnte. Nicht zuletzt deshalb laufen einige Tagespflegestellen ab Montag auch nicht auf Maximalbetrieb, also fünf Kindern.

Anja Penndorf. Quelle: Kempner

Anja Penndorf versteht die Bedenken der Eltern. Sie startet mit ihrer Betreuung in Connewitz ganz frisch in neuen Räumlichkeiten. „Es gibt bei mir auch eine Mama, die ihr Kind erst einmal bei sich behält. Das ist natürlich ihre Entscheidung.“

Genauso hat sie gerade jetzt Verständnis für Kinder, die noch ganz neu dabei sind. „Ein kleiner Junge ist kurz vor der Corona-Krise zu mir gekommen, jetzt war lange Pause. Klar, dass der seine Zeit braucht.“

Gestaffelte Kinderabgabe

Die Eingewöhnung in Corona-Zeiten läuft anders. Die Mama kann keinen Trost spenden oder ein wenig Mut zusprechen. „Die Eltern dürfen ihre Kinder wirklich nur abgeben und das gestaffelt, sodass es auch keinen Kontakt gibt.“ Penndorf möchte aber vermeiden, dass die Kinder zu lange alleine sind. „Die Kleinen brauchen ja einander.“

Die Situation ist schwierig. Gerade am Wochenende hingen viele Tagesmütter und Tagesväter an den Telefonen, um Absprachen zu treffen. Und Fragen zu beantworten, auf die sie selbst keine rechte Antwort wissen.

Christine Sattler. Quelle: Kempner

„Suboptimal“, fasst es Christine Sattler in einem Wort zusammen. Für die Tagesmutter aus Möckern grenzt die gesamte Kommunikation an Totalversagen. Eine befreundete Kollegin und sie hätten am Freitag bei der Corona-Hotline angerufen, um Klarheit zu bekommen: zwei Telefonate, zwei Aussagen.

Mütter wussten vor Kindertagespflegern Bescheid

„Ich habe mir dann die Infos auf der Seite vom Kultus zusammengesucht und angefangen mir etwas zu überlegen.“ Sie erzählt, dass schon zu Beginn der Woche Mütter angerufen hätten, die gefragt haben, unter welchen Bedingungen es denn am Montag wieder losgehe. „Da wusste ich noch nicht mal was von. Das war klassischer Buschfunk. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt keinerlei offizielle Infos.“

Fehlende Kommunikation bei Leipziger Trägern

Mit ihrem Träger hätte sie da noch Glück gehabt, erzählt die 26-Jährige. Nach dem offiziellen Go des Freistaates habe es umgehend eine Beratung aller Tagesmuttis gegeben, um einen Fahrplan festzuziehen. Anderswo hätte es diese Form der schnellen Rückkopplung nicht gegeben. „Meine Mutter ist auch in der Kindertagespflege, aber bei einem anderen Träger. Hätte ich ihr die Infos nicht gegeben – sie wüsste bis jetzt nicht, dass es wieder für sie losgeht. Das ist doch krass.“

Von Lisa Schliep