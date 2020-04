Leipzig

Um eine Ausbreitung des Coronavirus unter Geflüchteten zu verhindern, öffnet die Landesdirektion Sachsen im Leipziger Norden eine bislang ungenutzte Notunterkunft. Ab Montag soll der Betrieb in der Stand-by-Einrichtung Mockau III für zunächst drei Monate beginnen, teilte die Behörde am Freitag mit.

Trotz der sich stetig verschlimmernden Lage in Griechenland war die Tendenz neuer Zugänge seit März kontinuierlich abnehmend. So zählte der Freistaat 276 neu registrierte Asylbewerber im vergangenen Monat. In der neuen Einrichtung werden künftig ankommende Geflüchtete zunächst auf das Virus Sars-CoV-2 getestet und dort für bis zu drei Wochen untergebracht, bevor sie nach einem negativen Testergebnis in eine andere Aufnahmeeinrichtung in Sachsen verteilt werden.

Zwei Corona-Fälle in Leipziger Unterkunft

Zuvor hatten zwei Corona-Fälle in der Einrichtung in der Max-Liebermann-Straße zu einem sofortigen Aufnahmestopp und Isolationsmaßnahmen geführt. Mit der Inbetriebnahme vom Standort Mockau III sollen derartige Ausbrüche der Pandemie in Notunterkünften zukünftig verhindert werden.

