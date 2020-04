Mittelsachsen

Die Zahl der im Landkreis Mittelsachsen bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten ist am Mittwoch (Stand: 12.37 Uhr) auf 182 gestiegen. Das sind insgesamt elf Betroffene mehr als noch am Dienstag. Im Altkreis Döbeln sind bisher 54 Personen erkrankt. Das sind drei mehr als noch am Vortag. Das Gesundheitsamt hat zudem derzeit für 538 Personen Quarantäne angeordnet. Mittlerweile konnten 215 Personen diese auch wieder verlassen.

Nach Überweisung

Eine Corona-Anlaufpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen eröffnet am Gründonnerstag in Rochlitz. „Diese Anlaufpraxen stehen ausschließlich Patienten zur Verfügung, die durch ihren behandelnden Arzt oder das Gesundheitsamt dorthin überwiesen werden, am Wochenende oder an den Osterfeiertagen auch durch den diensthabenden Arzt im Bereitschaftsdienst“, informiert die KV. Die Anlaufpraxis befindet sich an der Gärtnerstraße 2 in Rochlitz, auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses. Sie ist Montag bis Freitag, 14 bis 16 Uhr, geöffnet, am Wochenende und an den Osterfeiertagen von 10 bis 12 Uhr. Die Praxis verfügt über einen separaten Zugang über das Treppenhaus an der linken Giebelseite des Hauses.

Über Ostern geschlossen

Die Corona-Ambulanz in Freiberg bleibt Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Am Sonnabend ist sie von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Nachdem am Mittwoch lediglich zwölf Personen vorstellig waren, ist der Aufwand über das Osterwochenende weiterhin täglich Personal vorzuhalten nicht gerechtfertigt, so das Landratsamt. Ab Dienstag hat die Ambulanz immer wochentags (Montag bis Freitag) von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Von ap/obü/DAZ