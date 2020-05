Corona-„Notbremse“: Was bedeutet die 7-Tage-Inzidenz für Sachsen?

Leipzig

Deutschland macht wieder auf: Angesichts der geringen Neuinfektionen mit Covid-19 werden überall im Land Beschränkungen des öffentlichen Lebens zurückgefahren. Sachsen geht dabei mit seinen Lockerungen voran. Gleichzeit besteht weiterhin auch die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben deshalb zusammen mit der Bundesregierung einen neuen Richtwert vereinbart, bei dessen Überschreitung es regional erneut zu Lockdowns kommen würde. Dieser Wert wird in der Epidemiologie 7-Tage-Inzidenz genannt – und beschreibt die Häufung von Infektionen innerhalb einer Woche.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nennt diese Inzidenz seine „ Notbremse“, für Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) gehört die konsequente Beachtung zur regionalen Verantwortung der Länder. Entsprechend betonte auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) zuletzt, dass die 7-Tage-Inzidenz von nun an für alle Landkreise der entscheidende Richtwert sei. Sollte diese regional irgendwo 50 übersteigen, müsste das öffentliche Leben im jeweiligen Landkreis wieder eingeschränkt werden.

Errechnet wird die 7-Tage-Inzidenz als Summe aller Neuerkrankungen in einem Landkreis oder einer Stadt innerhalb der vergangenen sieben Tage. Um die Zahlen vergleichbar zu machen, werden sie auf 100.000 Einwohner bezogen. Zuletzt waren es noch einige Landkreise in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen, die mit bangen Blicken auf diese täglichen Statistiken schauten. Inzwischen liegen aber auch Heinsberg und der Rhein-Sieg-Kreis ( NRW), Lichtenfels und Corburg ( Bayern) sowie Sonneberg und Greiz ( Thüringen) wieder merklich unter der 50er Marke und müssen sich somit vorerst keine Sorgen machen, dass Lockerungen zurückgenommen werden.

In Sachsen ist die Lage noch entspannter: Derzeit (Stand: 22. Mai ) hat das Vogtland mit einer Inzidenz von 12 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen die höchsten Werte, gefolgt von der sächsischen Schweiz (10), dem Landkreis Bautzen (10) und Zwickau (9) die meisten Pro-Kopf-Infektionen. In Leipzig gab es in den vergangenen sieben Tagen gar keine bestätigte Neuerkrankung. Somit ist im Freistaat bisher alles buchstäblich im grünen Bereich.

Die Einführung dieses Grenzwerts sehen manche Experten allerdings auch sehr kritisch. Damit laste enormer Druck auf den lokalen Gesundheitsbehörden vor Ort, mutmaßte beispielsweise der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeschwar. Sobald sich abzeichne, dass „dieser magische Wert“ überstiegen werden könnte, nehme womöglich die Motivation ab, weitere Test durchzuführen. „Niemand ist bereit, den Ast, auf dem er sitzt, selbst abzusägen“, so Yogeshwar.

Von Matthias Puppe