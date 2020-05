Corona-Regeln im Praxistest: Wie Leipzigs Friseure den Arbeitsalltag meistern

Leipzig

Viele Leipziger haben sehnsüchtig auf den Tag gewartet, an dem ihr Friseur des Vertrauens endlich wieder Kamm und Schere anlegt. Am Montag war es dann soweit: Die Salons der Stadt schneiden wieder.

Gerade am Wochenende sind einige Teams noch einmal extra rotiert, um alles so zu präparieren, dass es dem dichten Maßnahmenkatalog des Freistaates gerecht wird. Jetzt versuchen sie mit aller Kraft, die vollen Auftragsbücher abzuarbeiten – ein Balanceakt zwischen Umsatz machen, Stammkundenpflege und Sicherheitsauflagen.

In Robert Groschopps Laden in der Beethovenstraße tragen die Kunden ihre Masken in der Hand: Eine handliche Apparatur aus Holz, die ein wenig einer Steinschleuder ähnelt. Zwischen die beiden Enden ist die Maske gespannt und mit Klammern befestigt.

Portabler Mund-Nasen-Schutz für die Kunden

„Eine Kollegin hat das bestellt. Es ist wirklich praktisch. So umgehen wir das Problem, dass die Gummibänder über den Ohren oder im Nacken uns beim Schneiden behindern“, erzählt der 49-Jährige. Die Kunden halten sich also selbst ihren Schutz vor Mund und Nase – praktisch für sein Team, befreiend für den Kunden.

Mundschutz Marke Eigenbau: Robert Groschopp hat für seine Kunden einen portablen Gesichtsschutz gekauft. Quelle: Kempner

Groschopp selbst würde sich wünschen, so arbeiten zu können. Ihn stört die Maske beim Arbeiten. „Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich meine verbrauchte Luft immer wieder einatme. Ganz ekelig. Aber gut, nach fünf Stunden ist sie wieder ab.“

„Heute morgen bin ich echt mit Graus auf die Arbeit“

Sein Laden hat in Corona-Zeiten von 7 bis 22 Uhr geöffnet. „Liegt am Schichtsystem.“ Damit auch alle Kollegen ihre Dienste machen können, sei das notwendig. Schließlich können nicht mal die Hälfte der Plätze zeitgleich besetzt werden.

Für den ersten Tag mit Corona-Katalog ist alles recht glatt gelaufen, erzählt er. Der Saloninhaber ist selbst ein wenig überrascht. „Heute morgen bin ich echt mit Graus auf die Arbeit, weil ich dachte, dass wir diese ganzen Regeln nicht stemmen können. Vor allem mit den vielen, vielen Kunden. Aber: Wir machen das gut.“

Absperrung direkt an der Eingangstür

Auch im Astoria im Stadtzentrum geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Wer jedoch in den Laden rein will, dem wird der Weg zunächst durch einen großen Aufsteller versperrt.

Durchaus gewollt, wie Friseurin Nicole Thiele erzählt. „Ein Kunde bezahlt, geht heraus, der Nächste kommt. Sie sollen mit uns in den Laden, also erst nach Aufforderung. Und so doof es ist: Manchmal müssen sie dann draußen warten.“ Beschwert hat sich darüber bisher niemand.

Nicole Thiele vom Friseur Astoria am Dorotheenplatz vermisst den engen Kontakt zu ihren Kunden. Quelle: Kempner

Auf jedem Platz, der nicht genutzt werden kann, prangen im Astoria dicke Lagen Absperrband auf den Spiegeln. Dort wo sonst Zeitschriften und Wasser standen – alles blank. „Es ist wirklich nur noch abarbeiten“, sagt Thiele. „Natürlich quatscht man, aber es ist nicht dasselbe.“

Bis zu einer halben Stunde mehr pro Kunde

Auch die Zeit sitze ihnen mehr im Nacken als sonst. „Wir planen für die Männer immer knapp 15 Minuten mehr, für Frauen bis zu einer halben Stunde.“ Sie und ihre Kolleginnen müssen nach jedem Kunden desinfizieren, seien es Frisierstuhl oder Arbeitsmittel. „Es ist wirklich ganz schön anstrengend.“

Doch nicht nur das mache die Arbeitseinsätze länger. „Manche Kunden waren zehn Wochen oder mehr nicht hier. Da ist das Haar dann entsprechend lang geworden. Das ist aufwendiger für uns.“

Toleranz und Dankbarkeit bei Kunden

Dass die Frisur-Not bei vielen Leipzigern groß ist, bestätigt auch eine langjährige Kundin im Salon von Götz Ponater in der Gottschedstraße. Als es hieß, dass Friseure vermutlich bald wieder öffnen könnten, habe sie direkt zum Hörer gegriffen.

„Ich bin einfach nur froh, dass er mir wieder die Haare macht – unter was für Bedingungen auch immer“, erzählt sie und zupft sich dabei an der Maske. „An die Dinger mussten wir uns ja schon länger gewöhnen.“

Götz Ponater arbeitet mit abgespecktem Team in seinem Salon in der Gottschedstraße weiter. Quelle: Kempner

Ponater selbst sieht der Wiedereröffnung noch verhalten entgegen. Momentan arbeitet er nur mit einer Kollegin, der Rest des Teams musste gehen. „Wer weiß, wie viele Wellen noch kommen und ich wieder schließen muss.“

Von Lisa Schliep