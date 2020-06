Für Rückkehrer aus Schweden gilt in Sachsen derzeit eine Quarantänepflicht. Wer sich nicht beim Gesundheitsamt meldet und für zwei Wochen zu Hause bleibt, riskiert laut Sozialministerium eine Strafe.

