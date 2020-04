Angst in Sachsens Freibädern: Fällt Saison 2020 komplett ins Wasser?

Dresden

Pack die Badehose ein... Wenn es nach dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach geht, dann können Sonnenanbeter die Badesachen in diesem Jahr getrost im Schrank lassen. Lauterbach will am liebsten alle Freibäder, Badeseen und Strände in diesem Sommer geschlossen halten. Eine Horrorvorstellung für alle Freibadbetreiber – denn im Hintergrund laufen auch in Sachsen sehr wohl die Vorbereitungen auf eine wie auch immer laufende Badesaison.

So rechnet man in Leipzig damit, spätestens Mitte oder Ende Mai die Bäder zu öffnen. „Wir gehen davon aus, dass wir Anfang Mai dazu informiert werden“, sagt die Sprecherin der Sportbäder Leipzig, Katja Gläß. Man sei man aber von übergeordneten Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene abhängig. Trotzdem liefen alle Vorbereitungen in den fünf Freibädern der Stadt planmäßig weiter, sagte Gläß.

Dresden : Öffnung Mitte Mai „unrealistisch“

In der Landeshauptstadt wird bei der Dresdner Bäder GmbH dagegen bezweifelt, dass ein „normaler Freibadbesuch“ in diesem Sommer überhaupt möglich ist. Es sei nicht abzuschätzen, wann die Mitte März vom Gesundheitsamt verfügte Schließung aller Bäder wieder aufgehoben werde. Der an diesem Freitag geplant Auftakt im Georg-Arnhold-Bad nahe dem Stadtzentrum sei deshalb abgesagt worden und auch die für Mitte Mai avisierte Öffnung weiterer Freibäder erschiene „unrealistisch“.

Delitzsch : Oberbürgermeister rechnet mit dem schlimmsten

Auch im Leipziger Umland fürchten Freibadbetreiber das schlimmste. So befürchtet Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch, dass die Badesaison komplett ins Wasser fällt. Noch ist auf der Homepage der 15. Mai als Termin des Anbadens genannt. Hiensch ist skeptisch, aber: „Ich gehe davon aus, dass es eine landesweite Regelung geben wird.“ Sehr skeptisch bleibt auch der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wild. „Es verdichten sich die Hinweise, dass solche Freizeiteinrichtungen nicht ans Netze gehen können“, sagt Wilde. Im Bad Dübener Natursportbad – erst 2019 im Ortsteil Hammermühle nach aufwendigem Umbau wiedereröffnet – hofft man noch auf Pfingsten als Öffnungstermin. Immerhin will man hier wenigstens die Becken schon mal mit Wasser füllen.

Im Bad Dübener Natursportbad hofft man zumindest noch: Die Becken sollen in diesen Tagen mit Wasser gefüllt werden. Quelle: Heide Spa &resort

Im Böhlitzer Freibad bleiben Schwimmbecken trocken

In der Gemeinde Thallwitz will man nicht mal das wagen und lässt die Becken des Böhlitzer Freibades trocken. „Vielleicht kann der Betrieb am 1. Juni starten“, hat Bürgermeister Thomas Pöge die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.

Colditz : Waldbadfest im Sommer bereits abgesagt

Das kommunale Waldbad Colditz ist derzeit geschlossen: „Ob und wann wir es öffnen, liegt nicht in unserer Hand. Das ist Sache der großen Politik“, sagt Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos). Das im Frühsommer geplante Waldbadfest für Kinder und Jugendliche sei wegen Corona aber bereits abgesagt, so das Stadtoberhaupt.

Etwas zuversichtlicher ist man im Waldheimer Freibad im Ortsteil Gebersbach – hier bereitet man sich auf die Saison vor. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, sagt Thorsten Hartwig, zuständiger Geschäftsführer des Badbetreibers Welwel Döbeln. Man habe ein Sicherheitskonzept vorbereitet und warten ab, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt. Sollten Freibäder öffnen dürfen, ist das Waldheimer bereit für den Badbetrieb.

Oschatz : Baulärm am Platschbad verdirbt Badelaune

Ganz andere Sorgen hat dagegen Oschatz: Ursprünglich hatte die Stadt geplant, dass Freibad am 1. Juni mit einem großen Kinderfest zu eröffnen. Doch ob daraus etwas wird, ist inzwischen mehr als fraglich. Gleich neben dem Freibad befindet sich die Großbaustelle vom Platschbad und dort wird derzeit noch heftig gebaut. „Niemand hat Lust in ein Freibad zu gehen, an dem ständig Baulärm herrscht“, sagte Jörg Bringewald, Beigeordneter und Geschäftsführer der Freizeitstätten. Zudem werden die Eröffnungspläne nun auch noch von der Corona-Pandemie torpediert.

Mügeln : Sehr später Saisonstart lohnt sich nicht mehr

In Mügeln sieht man die Lage so: Das Anbaden im Stadtbad Anfang Mai fällt definitiv aus, für später regiert das Prinzip Hoffnung. Badbetriebsleiter Klemens Paulin hofft, dass „wir im Sommer vielleicht ein Stückchen Normalität zurückgewinnen.“ Falls Reisebeschränkungen bestehen bleiben, seien die Freibäder auch eine Alternative und ein Rückzugsraum, wenn dann ähnlich hohe Temperaturen herrschen wie in den Vorjahren. Denkbar für ihn sei dafür, die Besucherzahlen zu begrenzen, so dass die Menschen nicht zu dicht aufeinander hocken. Irgendwann – je mehr es sich nach hinten verschiebe - stelle sich jedoch auch die Frage, ob es noch wirtschaftlich sei, überhaupt zu öffnen, sagte er auf unsere Anfrage.

Lauterbach ( SPD ): Auch Badeseen werden nicht öffnen

Und Badeseen? Bei der Leipziger Tourismus und Marketing GmbH wird darauf verwiesen, dass Baden in Seen wie etwa den gefluteten ehemalige Tagebau-Restlöchern des Neuseenlandes nahe der Messestadt nicht grundsätzlich verboten sei. Noch. Denn SPD-Experte Lauterbach ist überzeugt: „Ich glaube nicht, dass wir Badeseen und Strände in diesem Sommer noch öffnen können.“

Pools für den Garten derzeit stark gefragt

Sollte also dieser Fall eintreten, dann bleibt wohl nur der heimische Pool im Garten. Einzelne Baumärkte berichten schon über verstärkte Nachfrage. Besonders die mobilen aufbaubaren Varianten seien derzeit gefragt. Und auch Online-Händler Amazon berichtet über einen Run auf Pools, Gartensaunen und Whirlpools für draußen: Um 88 Prozent stiegen hier die Bestellungen.

