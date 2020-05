In Leipzig gibt’s Schutzmasken jetzt auch am Kippenautomat

Leipzig

Neben der Filterlosen im Kippenautomatenschacht liegt künftig gleich was fürs gute Gewissen. Raucher sollen schließlich besonders gefährdet durch das Coronavirus sein. Da kommt die Schutzmaske aus der Schachtel ganz recht. Wer quarzt, muss die Pumpe besonders schützen. Die Geschäftsidee des fränkischen Familienunternehmens Wolf Tabakwaren richtet sich allerdings nicht ausschließlich an den Stammkunden. „Wir bieten die Schachtel Mundschutzmasken natürlich allen an“, versichert Marcus Andrä, sächsischer Niederlassungsleiter des Konzerns. Wie hoch die Hemmschwelle für Nichtraucher ist, künftig beim Münzeinwurf am Zigarettenautomat beobachtet zu werden – wer weiß...

Schwierige Suche nach Handelspartnern

Im Ernst: Hinter der Idee, die Dreier-Packung Schutzmasken aus China für fünf Euro im Automaten anzubieten, steckt ein enormer logistischer und technischer Aufwand. Andrä: „Wir haben über Handelspartner Kontakte zu Lieferanten herstellen können, die uns mit zertifizierten Masken ausstatten. Die müssen so verpackt sein, dass sie a) den hygienischen Vorschriften genügen und b) mit der Automatenmechanik auch kompatibel sind.“ Die dreilagig gefalteten Mund-Nasen-Masken passen also nun in Schachteln von der Größe einer Marlboro.

Tabak-Wolf sei die Idee sehr schnell gekommen, seit klar war, dass die Rückkehr aus der Corona-Pandemie in die Normalität nur über Schutzmasken möglich würde. „Die größte Schwierigkeit dabei war, an ausreichend Masken zu kommen. Das wird auch in Zukunft die Herausforderung bleiben. Aber wir haben neben Handelspartnern in China auch Gespräche mit Herstellern in Deutschland geführt und sind guter Dinge“, berichtet der 35-jährige Niederlassungsleiter.

18.000 Automaten sollen bestückt werden

Das Projekt sei noch sehr frisch. Man habe gerade erst angefangen. 18.000 Automaten bestückt Wolf in Mitteldeutschland und Franken. Bislang habe man Automaten hauptsächlich in Ballungszentren wie Leipzig, Dresden oder Chemnitz mit den Masken bestückt. Andrä: „Auch, weil die Nachfrage dort am größten und das Ansteckungsrisiko höher ist.“ Nach und nach wolle man die Masken-Schachteln in alle Automaten bringen. Ein erstes Feedback sei durchaus positiv ausgefallen – „Masken am Automaten zu kaufen, ist schließlich weniger gefährlich, als im Laden in einer Schlange zu stehen“, so Marcus Andrä.

