Corona: Was wird aus dem diesjährigen Sommerurlaub der Leipziger?

Nach den ersten warmen Tagen fühlt sich der Sommer schon gar nicht mehr so weit weg an. Mitte April steht die Urlaubsplanung für viele schon lange fest. Auch wer nicht schon seit Monaten weiß, wohin es dieses Jahr geht, beginnt sich so langsam Gedanken zu machen. Für gewöhnlich. Doch in der derzeitigen Corona-Ausnahmesituation sind große Pläne eine schwierige Angelegenheit und Urlaubsreisen ins Ausland undenkbar.

Von Urlaubsbuchungen wird abgeraten

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat angesichts der Corona-Pandemie davon abgeraten, jetzt einen Sommerurlaub zu buchen. „Ich rate dazu, mit solchen Plänen noch zu warten. Für Juli und August kann derzeit niemand verlässliche Vorhersagen machen“, sagte sie der „ Bild am Sonntag“.

In Leipzig gelten noch immer Ausgangsbeschränkungen und die Vorstellung einer Urlaubsreise in ein anderes Land hört sich ebenso verlockend wie unrealistisch an. Doch die Leipzigerinnen und Leipziger machen das beste aus der Situation und sehen dem Sommer keinesfalls missmutig entgegen.

Kein Urlaub im Ausland aber vielleicht in Deutschland

„Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr keinen Urlaub außerhalb Deutschlands machen können“, sagt Raphaela Müller. Die 35-jährige hat bisher noch keine konkreten Urlaubspläne für dieses Jahr, würde aber gerne ans Meer oder in die Berge, sofern das wieder möglich ist. „Ich freue mich schon darauf, wieder zu reisen“, betont sie.

Auf die Möglichkeit von Urlaubsreisen innerhalb Deutschlands hoffen viele und sehen den Urlaub im eigenen Land als Alternative zu wahrscheinlich ausfallenden Reisen ins Ausland. „Ich wollte ursprünglich nach Frankreich und Spanien zum Campingurlaub“, sagt Matthias Brauner. Er sei aber flexibel und könne auch in Deutschland campen gehen. „Ich bin da ganz offen und schaue einfach was sich ergibt und dieses Jahr noch möglich ist“, so der 37-Jährige.

Sommer im eigenen Garten

Zurzeit bleiben viele Menschen zu Hause und an den Gedanken, auch den Urlaub dort zu verbringen, haben sich bestimmt schon einige gewöhnt. Auch für Bettina Hafner ist das dieses Jahr die Alternative. „Ich habe zum Glück noch gar nichts für dieses Jahr geplant. Ich habe es also ganz gut getroffen und muss meine Pläne wegen Corona nicht ändern“, sagt die 59-jährige. „Wir wollen dieses Jahr umziehen und werden wohl den Urlaub in unserem eigenen Garten verbringen“, ergänzt sie.

Das macht Irene Reinhardt ganz unabhängig von Corona jedes Jahr. „Für mich ist alles wie immer. Ich fahre nie in den Urlaub“, sagt die 52-jährige, die ihre freie Zeit in ihrem Garten in Leipzig verbringt. „Ich verstehe nicht, warum alle immer weg fahren. In Leipzig ist es so schön. Besonders wenn alle anderen im Urlaub sind ist es in der Stadt angenehm leer.“

Das könnte dieses Jahr allerdings anders aussehen. Denn voraussichtlich werden viele Menschen nicht wegfahren und ihren Sommerurlaub in Leipzig verbringen.

Von Lilly Günthner