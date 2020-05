Das Landratsamt hat am Dienstag den siebten Todesfall im Zusammenhang mit einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus vermeldet. Dabei handelt es sich um eine 80-jährige Frau. Neue Infektionsfälle gibt es jedoch seit Anfang des Monats keine mehr.

Corona am Dienstag: Siebter Todesfall in Mittelsachsen