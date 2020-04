Mittelsachsen

Die Zahl der bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Mittelsachsen ist am Donnerstag (Stand: 12 Uhr) nach Angaben des Landratsamtes auf insgesamt 127 angestiegen. Das sind 18 mehr als noch am Vortag. 13 der neu betroffenen Personen leben im Altkreis Döbeln, vier im Altkreis Freiberg und eine im Altkreis Mittweida.

Für insgesamt 391 Personen hat das Gesundheitsamt bisher Quarantäne angeordnet. Diese konnten am Donnerstag 45 Mittelsachsen wieder verlassen, insgesamt sind seit Beginn der Krise 76 Personen aus der Quarantäne entlassen worden.

Auf die Frage, weshalb die Coronazahlen nicht auf die Gemeinden aufgeschlüsselt werden, antwortet Landrat Matthias Damm ( CDU): „Wir möchten unbedingt vermeiden, dass Rückschlüsse auf mögliche Erkrankte gezogen werden könnten – gerade in kleineren Gemeinden.“ Persönlichkeitsrechte sollen gewahrt bleiben, es gehe auch um die ärztliche Schweigepflicht. Es gab bis Mittwoch in 33 von 53 Städten und Gemeinden im Landkreis bestätigte Fälle. Bei einem Drittel davon ist es je nur ein Fall. Nach bisherigem Stand gebe es in keinem Ort in Mittelsachsen eine exorbitant hohe Fallzahl im Vergleich zur Einwohnerzahl. 13 Städte und Gemeinden haben zwei bis vier Fälle und somit haben neun Städte und Gemeinden mehr als vier Fälle. Der Landrat stellt in Aussicht, dass bei steigenden Fallzahlen die Städte und Gemeinden einzeln ausgewiesen werden, weil dann eine mögliche Zuordnung ausgeschlossen wäre.

Weil die ambulante Corona-Teststelle am Kreiskrankenhaus Freiberg weniger nachgefragt sei, als erwartet, werden die Öffnungszeit anpasst: Montag bis Freitag von 9 bis 14 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr.

Von ap/obü/DAZ