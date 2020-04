Seit Beginn der Coronakrise hat das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen mehr als 400 Personen in Quarantäne geschickt. Bis Freitagnachmittag stieg die Zahl der bestätigt Infizierten zudem erneut. Der Kreis steuert nun auf 150 bestätigt Infizierte zu.

Corona am Freitag: Mehr als 400 Mittelsachsen in Quarantäne