Mittelsachsen

Die Zahl der im Landkreis Mittelsachsen bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten ist am Mittwoch (Stand: 12.37 Uhr) auf 182 gestiegen. Das sind insgesamt elf Betroffene mehr als noch am Dienstag. Im Altkreis Döbeln sind bisher 54 Personen erkrankt. Das sind drei mehr als noch am Vortag. Das Gesundheitsamt hat zudem derzeit für 538 Personen Quarantäne angeordnet. Mittlerweile konnten 215 Personen diese auch wieder verlassen.

Von ap/DAZ