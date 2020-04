Mittelsachsen

Der Landkreis Mittelsachsen startet mit zwei weiteren bestätigt mit dem neuartig Coronavirus Infizierten in die neue Woche. Die Gesamtzahl liegt damit bei 245. Im Altkreis Döbeln bleibt die Zahl jedoch zunächst stabil bei 77.

In der vergangenen Woche meldete das Gesundheitsamt lediglich am Sonntag zwei neue Infektionen. Jedoch kamen am Samstag zwei neue Tote dazu.

Von ap/DAZ