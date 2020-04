Mittelsachsen

Die Zahl der bestätigt mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Mittelsachsen ist am Samstag auf 238 gestiegen. Das ist eine mehr als noch am Vortag, an dem zudem noch der dritte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet wurde. Die Zahl der bisher Betroffenen im Altkreis Döbeln liegt bei 75 und damit um einen höher als am Freitag.

„Das Gesundheitsamt hat für 749 Personen einen Quarantänebescheid erlassen, 480 Personen haben diese wieder verlassen.“, teilt das Landratsamt darüber hinaus noch am Freitag mit. Nicht einberechnet ist dabei der neue Fall.

Von ap/DAZ