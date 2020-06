An Pfingstmontag blieb ganz Sachsen ohne neue Corona-Infektion. Das ist zwar wohl auch eine Folge des verlängerten Wochenendes – dennoch hatte es das im Freistaat zuletzt Anfang März. Alle wichtigen Informationen im Überblick.

27.05.2020, Sachsen, Leipzig: Eine Reisende wartet bei einem Informationsstand im Leipziger Hauptbahnhof an einer Markierung mit der Aufschrift "Bitte hier warten - please wait here". Quelle: Jan Woitas/dpa