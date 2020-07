Leipzig

In Sachsen steigt die Zahl der neuen Corona-Fälle weiterhin täglich an. Das Robert-Koch-Institut ( RKI) vermeldete am Samstag 5473 bestätigte Infektionen. Das Sächsische Sozialministerium (SMS) hatte am Freitag nach vier neuen Fällen noch von 5469 Fällen gesprochen. 5205 Corona-Patienten gelten SMS-Schätzungen zufolge als genesen.

Für Leipzig vermeldete das SMS am Freitag 630 Fälle – ein Plus von eins gegenüber dem Vortag. (Stand: 11. Juli, 12.30 Uhr)

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Neue Corona-Regeln ab 18. Juli: Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD ) informierte am Dienstag über die neue Corona-Schutzverordnung, die im Freistaat vom 18. Juli bis zum 30. August gilt. Die Maskenpflicht im Nahverkehr und in öffentlichen Gebäuden bleibt bestehen. Bei Volksfesten und im Freizeitsport darf es wieder geselliger zugehen und auch für Kulturveranstalter gibt es neue Lockerungen.

Sozialministerin Petra Köpping ( SPD ) informierte am Dienstag über die neue Corona-Schutzverordnung, die im Freistaat vom 18. Juli bis zum 30. August gilt. Die Maskenpflicht im Nahverkehr und in öffentlichen Gebäuden bleibt bestehen. Bei Volksfesten und im Freizeitsport darf es wieder geselliger zugehen und auch für Kulturveranstalter gibt es neue Lockerungen.

Die Lockerungen bis 17. Juli: Mit der neuen Corona-Schutz-Verordnung dürfen Kitas wieder komplett öffnen, die Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkauf bleibt bestehen. Zudem dürfen Musikclubs wieder öffnen, allerdings ist kein Tanz erlaubt. Zudem sind Familienfeiern mit bis zu 100 Menschen möglich. Die Verordnung gilt zunächst bis 17. Juli 2020.

Uni Leipzig warnt vor Corona-Infektionen bei Haustieren: Auch Haustiere können sich mit dem neuen Virus infizieren. Allerdings seien die Fallzahlen sehr gering und nach bisherigen Erkenntnissen nur Hunde, Katzen, Nerze und Frettchen betroffen. Wie Thomas Vahlenkamp , Direktor des Instituts für Virologie der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Leipzig , erklärt, zeigen Hunde keine Symptome - Katzen jedoch könnten Atemwegsbeschwerden und Durchfall bekommen.

HTWK-Studenten protestieren: Studierende der HTWK-Leipzig riefen am Freitag zu einer Protestaktion auf. Sie fühlen sich mit ihren Problemen nicht ernst genommen und kritisieren das Corona-Management ihrer Hochschule.

Kritisches Fazit von Leipziger Forschern zur Corona-Situation: Leipziger Forscher warnen vor einer neuen Corona-Dynamik auch in Sachsen . Seit Beginn der Pandemie schätzen sie mit Computermodellen ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Die Situation sei wieder fragiler geworden – und kaum noch Spielraum da für weitere Lockerungen.

Corona-Simulation in der Arena geplant: 4000 Freiwillige sollen im August in der Arena die Fans des SC DHfK Leipzig bei einem Handballspiel simulieren. Wissenschaftler des Universitätsklinikums Halle wollen so Erkenntnisse über Großveranstaltungen in Coronazeiten erlangen.

Corona-Fälle in Schlachthöfen in Sachsen-Anhalt : Ein Mitarbeiter des Weißenfelser Schlachtbetriebes von Tönnies wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Während erster Massentests war der Angestellte im Urlaub. In einem anderen Schlachthof in Sachsen-Anhalt gab es drei weitere Fälle.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig gibt es laut Sozialministerium und RKI bislang 630 bestätigte Infektionen. Am Donnerstag kamen zwei neue Fälle hinzu, am Freitag eine Infektion. (Stand: 11. Juli, 12.30 Uhr).

Am Donnerstag kamen zwei neue Fälle hinzu, am Freitag eine Infektion. (Stand: 11. Juli, 12.30 Uhr). Laut RKI gibt es bislang 5473 Fälle in Sachsen . Gegenüber der SMS-Meldung vom Freitag kamen zwei neue Fälle im Landkreis Bautzen , einer im Landkreis Leipzig und einer in Nordsachsen hinzu (Stand: 11. Juli, 12.30 Uhr).

Gegenüber der SMS-Meldung vom Freitag kamen zwei neue Fälle im , einer im und einer in hinzu (Stand: 11. Juli, 12.30 Uhr). Nach Informationen des SMS sind mindestens 224 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben . Der jüngste Fall wurde am Mittwoch im Landkreis Görlitz vermeldet.

. Der jüngste Fall wurde am Mittwoch im vermeldet. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 886 Fällen sowie Dresden (628) und Leipzig (630). Im Landkreis Leipzig sind laut RKI 197 Fälle registriert, in Nordsachsen 144, im Kreis Mittelsachsen 304.

sind weiterhin der mit 886 Fällen sowie (628) und (630). Im sind laut 197 Fälle registriert, in 144, im Kreis Mittelsachsen 304. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS vom Mittwoch etwa 5205 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Der Zahl der aktiven Infektionen liegt damit bei knapp unter 50 Personen.

nach Schätzungen des SMS vom Mittwoch etwa 5205 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Der Zahl der aktiven Infektionen liegt damit bei knapp unter 50 Personen. In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Die Corona-Pandemie sorgt für einen Boom auf Sachsens Camping-Plätzen. Wer einen solchen Urlaub plant und noch keinen Platz hat, sollte sich ranhalten. Wir haben Camping-Plätze in der Region Leipzig zusammengetragen.

sorgt für einen Boom auf Camping-Plätzen. Wer einen solchen Urlaub plant und noch keinen Platz hat, sollte sich ranhalten. Wir haben Camping-Plätze in der Region zusammengetragen. Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Für den Veranstaltungskalender 2021 droht sich in Leipzig ein Konzertstau an.

ein Konzertstau an. Tanz-WM in Leipzig um ein Jahr verschoben: Die für den 24. Oktober in der Leipziger Messehalle 3 geplanten Tanz-Weltmeisterschaften der Professionals im ShowDance (Kür) Standard und Latein vor 2500 Zuschauern können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wie die Ausrichter Tina Spiesbach und Oliver Thalheim sagten, findet die WM eins zu eins am 23. Oktober 2021 statt.

Wirtschaft

Leben in Leipzig und Sachsen

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

