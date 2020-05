Leipzig

Sachsen hat am Freitag im Vergleich zum Vortag 36 neue Infektionen und zwei weitere Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Damit stieg die Gesamtzahl an nachgewiesenen Infizierten laut Sozialministerium auf 5082 seit Beginn der Pandemie. 196 positiv getestete Menschen starben bislang. In Leipzig gab es zwei neue Infektionen. (Hier alle Zahlen im Überblick). An dieser Stelle geben wir einen Überblick über die aktuelle Lage (hier alle Details im Liveticker).

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Erste Infektion im Justizvollzug : Eine Insassin der Leipziger Justizvollzugsanstalt hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das positive Testergebnis liege seit Freitag vor, teilte das Justizministerium mit. Den Angaben nach wird die Frau wegen einer Sportverletzung im Krankenhaus des Leipziger Gefängnisses behandelt. Dort würden Gefangene und Bedienstete regelmäßig auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Laut Ministerium ist es der erste Coronafall im sächsischen Justizvollzug.

Harte Einschnitte in Leipzig durch die Corona-Krise : Weil Leipzig massive Steuereinnahmen verloren gehen, plant die Stadt harte Einschnitte und neue Kredite. 200 ausgeschrieben Stellen in der Verwaltung werden nicht sofort, sondern nach Prioritäten besetzt. Für städtische Kulturbetriebe wie das Gewandhaus soll ab Juni Kurzarbeit eingeführt werden, kündigte OBM Burkhard Jung ( SPD ) an. Bis zu 850 Millionen Euro neue Schulden sind bis 2022 geplant.

Acht Strafverfahren nach Demo in Pirna : Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen am Mittwochabend bei einer Anti-Corona-Demo im sächsischen Pirna sind acht Strafverfahren eingeleitet worden. Innenminister Roland Wöller ( CDU ) sprach von „gewaltbereiten Hooligans", die gegen die Polizei vorgegangen seien.

Lockerungen seit Freitag: Der Freistaat zieht viele der bereits angekündigten Corona-Lockerungen vor und wird damit bundesweit Vorreiter. Nach der neuen Schutzverordnung dürfen unter anderem Theater, Kinos, Fitnessstudios und Freibäder wieder öffnen.

Kitas und Schulen öffnen ab 18. Mai: Sachsens Kitas und Grundschulen sollen vom 18. Mai an im eingeschränkten Regelbetrieb für alle Kinder öffnen. Mädchen und Jungen an weiterführenden Schulen sollen vom 18. Mai an zumindest teilweise wieder an den Schulen unterrichtet werden – in einem Wechsel von Präsenz- und Lernzeiten zu Hause.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig sind 597 Fälle bestätigt – zwei mehr als am Vortag (Stand Freitag, 12.30 Uhr).

– zwei mehr als am Vortag (Stand Freitag, 12.30 Uhr). In Sachsen steigen die Fallzahlen leicht: Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten um 36 auf nun 5082. Am Vortag hatte es ein Plus von 17 Fällen gegeben.

Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten um 36 auf nun 5082. Am Vortag hatte es ein Plus von 17 Fällen gegeben. Mindestens 196 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Sachsen bisher gestorben . Die meisten Opfer gibt es im Erzgebirgskreis und im Landkreis Zwickau . Dort vermeldet das Ministerium 43 beziehungsweise 46 Tote.

. Die meisten Opfer gibt es im Erzgebirgskreis und im . Dort vermeldet das Ministerium 43 beziehungsweise 46 Tote. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 825 Fällen sowie Leipzig (597) und Dresden (603). Im Landkreis Leipzig sind laut Sozialministerium 191 Fälle registriert (+1), in Nordsachsen 141 (+0), im Kreis Mittelsachsen 255 (+0).

sind weiterhin der mit 825 Fällen sowie (597) und (603). Im sind laut Sozialministerium 191 Fälle registriert (+1), in 141 (+0), im Kreis Mittelsachsen 255 (+0). Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 4450 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Etwa 440 Infektionen sind damit derzeit aktiv.

nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 4450 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Etwa 440 Infektionen sind damit derzeit aktiv. In Leipzig gibt es bisher elf Todesfälle : Am vergangenen Freitag vermeldete die Stadt einen weiteren Toten, das Sozialministerium bestätigte bisher zehn Tote. Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Schutzmaßnahmen

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Weiterhin geschlossen bleiben Badeanstalten in geschlossenen Räumen, Saunen und Dampfbäder, Messeveranstaltungen, Spezialmärkte, Volksfeste, Jahrmärkte, Diskotheken, Clubs, Musikclubs. Auch Reisen mit einem Reisebus sind weiter tabu.

Badeanstalten in geschlossenen Räumen, Saunen und Dampfbäder, Messeveranstaltungen, Spezialmärkte, Volksfeste, Jahrmärkte, Diskotheken, Clubs, Musikclubs. Auch Reisen mit einem Reisebus sind weiter tabu. Leipziger Museen : Die städtischen Museen in Leipzig sind wieder für Besucher offen, darunter das Bildermuseum, Stadtgeschichtliche Museum , Naturkundemuseum, Grassimuseum für Angewandte Kunst sowie das Schulmuseum.

: Die städtischen Museen in sind wieder für Besucher offen, darunter das Bildermuseum, Stadtgeschichtliche , Naturkundemuseum, Grassimuseum für Angewandte Kunst sowie das Schulmuseum. RB startet am 16. Mai wieder: RB Leipzig empfängt zum ersten Geisterspiel den SC Freiburg . Bis Ende Juni warten zwei Englische Wochen.

Wirtschaft

Mit der Aktion „Wir halten zusammen “ will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten.

“ will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten. Die Arbeitslosigkeit in Leipzig ist stark gestiegen. In Leipzig waren im April 3125 Menschen mehr ohne Job als März. Die Quote erhöhte sich um ein Prozent auf 7,3 Prozent. 6322 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet.

ist stark gestiegen. In waren im April 3125 Menschen mehr ohne Job als März. Die Quote erhöhte sich um ein Prozent auf 7,3 Prozent. 6322 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet. OVG kippt 800-Quadratmeter-Regel: Die Grenze von 800 Quadratmetern für den sächsischen Einzelhandel gilt nicht mehr. Das hat das Oberverwaltungsgericht ( OVG ) in Bautzen in einem Eilverfahren entschieden. Damit dürfen Kaufhäuser und andere Märkte wieder ihre gesamte Verkaufsfläche nutzen. Stattdessen gelte eine Vorgabe von einem Kunden pro 20 Quadratmeter.

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

