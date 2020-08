Leipzig

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen ist in Leipzig am Dienstag so stark gestiegen wie seit knapp einem Monat nicht mehr. Sieben neue Fälle kamen hinzu – zuletzt waren es am 20. Juli mehr gewesen (9). Sachenweit wurden innerhalb eines Tages 17 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der Infektionen stieg auf 5746. Als genesen gelten laut Schätzungen 5340 Patienten. 182 Infektionen sind demnach aktuell aktiv . Die Zahl der an Corona Verstorbenen liegt laut SMS seit mehreren Wochen bei 224. Das RKI spricht von 225 Toten.

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Neue Corona-Regeln geplant: Maskenverweigerer in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen müssen künftig 60 Euro Bußgeld zahlen. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung vor, die ab 1. September gelten soll.

Maskenverweigerer in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen müssen künftig 60 Euro zahlen. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung vor, die ab 1. September gelten soll. Bald wieder Großveranstaltungen? Sachsen erwägt, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wieder zuzulassen. Das ist aber an die Bedingung geknüpft, dass in betroffenen Regionen die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche unter dem Wert von 20 pro 100 000 Menschen bleibt.

erwägt, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wieder zuzulassen. Das ist aber an die Bedingung geknüpft, dass in betroffenen Regionen die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche unter dem Wert von 20 pro 100 000 Menschen bleibt. Prostitution soll wieder erlaubt werden: Sexuelle Dienstleistungen „ohne Geschlechtsverkehr“ sollen ab 1. September wieder erlaubt sein, kündigte, Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD ) in Dresden an.

Sexuelle Dienstleistungen „ohne Geschlechtsverkehr“ sollen ab 1. September wieder erlaubt sein, kündigte, Gesundheitsministerin ( ) in an. Neues Schuljahr startet ohne Maskenpflicht: Wenn am 31. August in Sachsen der Start ins neue Schuljahr erfolgt, werden die Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen müssen. Wer eine Schule oder Kita betritt, muss aber eine Mund-Nasen-Schutzbedeckung bei sich haben.

Andrang bei Corona-Tests am Flughafen: Mehr als eine Stunde dauerte für viele Urlaubsrückkehrer der kostenlose Corona-Test auf dem Leipziger Flughafen. Die Passagiere von zwei Maschinen aus Mallorca müssen nun in Quarantäne.

Mehr als eine Stunde dauerte für viele Urlaubsrückkehrer der kostenlose Corona-Test auf dem Leipziger Flughafen. Die Passagiere von zwei Maschinen aus müssen nun in Quarantäne. Nur 2210 Teilnehmer bei Corona-Studie in der Arena: Leipzig Für das Gratis-Konzert mit Tim Bendzko zu Studienzwecken am Samstag in der Arena Leipzig haben sich nur etwa halb so viele Teilnehmer angemeldet, wie von den Machern der Studie erhofft. Bis zum Ende der Anmeldefrist registrierten sich 2210 Teilnehmer online. 4200 waren gesucht worden.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig gibt es laut Stadt 687 bestätigte Infektionen. Das sind sieben mehr als am Montag. (Stand: 18. August, 8.00 Uhr)

Das sind sieben mehr als am Montag. (Stand: 18. August, 8.00 Uhr) Laut Sozialministerium gibt es bislang 5746 Fälle in Sachsen . Das ist ein Anstieg von 17 Fällen im Vergleich zum Montag. (Stand: 18. August, 12.30 Uhr)

Das ist ein Anstieg von 17 Fällen im Vergleich zum Montag. (Stand: 18. August, 12.30 Uhr) Nach Informationen des SMS sind mindestens 224 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben . Laut RKI sind es bisher 225 Tote. Seit Wochen gab es keine neuen Verstorbenen.

. Laut sind es bisher 225 Tote. Seit Wochen gab es keine neuen Verstorbenen. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 902 Fällen (+0) sowie Leipzig (687 / +7) und Dresden (654 / +1). Im Landkreis Leipzig sind laut SMS 205 (+3) Fälle registriert, in Nordsachsen 151 (+0), im Kreis Mittelsachsen 311 (+0).

sind weiterhin der mit 902 Fällen (+0) sowie (687 / +7) und (654 / +1). Im sind laut SMS 205 (+3) Fälle registriert, in 151 (+0), im Kreis Mittelsachsen 311 (+0). Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS vom Montag etwa 5340 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Damit wären etwa 182 Infektionen weiterhin aktiv.

nach Schätzungen des SMS vom Montag etwa 5340 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Damit wären etwa 182 Infektionen weiterhin aktiv. In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Wirtschaft

Weniger, aber größere Unternehmen gehen pleite: Die Anzahl der Firmenpleiten ist im Juli gegenüber den Vormonat gesunken. Dafür gingen aber mehr große Unternehmen pleite. Das hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Im Juli waren in Deutschland mehr als dreimal so viele Jobs von Unternehmensinsolvenzen betroffen wie im Durchschnitt der ersten Monate dieses Jahres.

Die Anzahl der Firmenpleiten ist im Juli gegenüber den Vormonat gesunken. Dafür gingen aber mehr große Unternehmen pleite. Das hat Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Im Juli waren in mehr als dreimal so viele Jobs von Unternehmensinsolvenzen betroffen wie im Durchschnitt der ersten Monate dieses Jahres. Corona macht Sachsens Vermietern zu schaffen: Bei Leipzigs privaten Vermietern wächst die Angst, durch Corona auf der Strecke zu bleiben. Denn aktuell signalisieren immer mehr Mieter, dass sie ihre Zahlungen wegen wegbrechender Einnahmen teilweise oder sogar ganz auszusetzen wollen.

Bei privaten Vermietern wächst die Angst, durch Corona auf der Strecke zu bleiben. Denn aktuell signalisieren immer mehr Mieter, dass sie ihre Zahlungen wegen wegbrechender Einnahmen teilweise oder sogar ganz auszusetzen wollen. Vergleichsweise gute Lage im Handwerk: Die Handwerksbetriebe der Region schätzen ihre Situation bei weitem nicht so pessimistisch ein, wie das nach monatelangem Lockdown anzunehmen war. Eine aktuelle Umfrage hat sogar relativ stabile Beschäftigung ergeben.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Anzeige

Leben in Leipzig und Sachsen

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

Von LVZ