Zehn neue Corona-Fälle sind am Montag in Leipzig vermeldet worden. Laut Sächsischem Sozialministerium (SMS), das zuletzt am Freitag Zahlen bekannt gab, stieg die Anzahl der Fälle in der Messestadt bis Montag um zehn an. Es ist der höchste Anstieg seit dem 16. April. Die Gesamtzahl der Infektionen in der Messestadt steig damit auf 642. 101 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne, jedoch handelt es sich nur bei wenigen um Menschen mit bestätigten Infektionen.

In ganz Sachsen wurden bislang 5496 Infektionen registriert. Neben den zehn Fällen aus Leipzig kamen am Wochenende auch noch zwei in Dresden hinzu. Schätzungen nach gelten etwa 5230 Menschen als genesen, 224 (SMS) beziehungsweise 225 Infizierte ( RKI) sind bislang verstorben.

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Neue Corona-Regeln seit Samstag: Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD ) und Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU ) haben am Dienstag über die neue Corona-Schutzverordnung informiert, die vom 18. Juli bis zum 30. August gilt. Maskenpflicht und Abstandsgebote bleiben, dafür gibt es Lockerungen für Volksfeste und Betriebsfeiern.

Sozialministerin ( ) und Ministerpräsident ( ) haben am Dienstag über die neue Corona-Schutzverordnung informiert, die vom 18. Juli bis zum 30. August gilt. Maskenpflicht und Abstandsgebote bleiben, dafür gibt es Lockerungen für Volksfeste und Betriebsfeiern. Studie am UKL zu Masken: Bisher war es nur subjektives Empfinden, nun wurde es auch erstmals wissenschaftlich belegt: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wirkt sich negativ auf die körperliche Belastbarkeit aus. Die Autoren der Uniklinik Leipzig wollen dies jedoch keinesfalls als Kritik an der Maskenpflicht während Corona verstanden wissen.

Bisher war es nur subjektives Empfinden, nun wurde es auch erstmals wissenschaftlich belegt: Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wirkt sich negativ auf die körperliche Belastbarkeit aus. Die Autoren der Uniklinik wollen dies jedoch keinesfalls als Kritik an der Maskenpflicht während Corona verstanden wissen. Corona-Tests am Flughafen LEJ: Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland sollen sich ab der kommenden Woche bei der Einreise am Flughafen Leipzig /Halle auf das Coronavirus testen lassen können. So soll eine Ausbreitung in den Sommerferien verhindert werden.

Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland sollen sich ab der kommenden Woche bei der Einreise am /Halle auf das testen lassen können. So soll eine Ausbreitung in den Sommerferien verhindert werden. Kritisches Fazit von Leipziger Forschern zur Corona-Situation: Leipziger Forscher warnen vor einer neuen Corona-Dynamik auch in Sachsen . Seit Beginn der Pandemie schätzen sie mit Computermodellen ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Die Situation sei wieder fragiler geworden – und kaum noch Spielraum da für weitere Lockerungen.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig gibt es laut SMS 642 bestätigte Infektionen . Am Montag kamen – wohl kumuliert über das Wochenende – zehn hinzu (Stand: 20. Juli, 12.30 Uhr). Bei der Stadt waren am Montagmorgen 638 Fälle bekannt.

Am Montag kamen – wohl kumuliert über das Wochenende – zehn hinzu (Stand: 20. Juli, 12.30 Uhr). Bei der Stadt waren am Montagmorgen 638 Fälle bekannt. Laut SMS gibt es bislang 5496 Fälle in Sachsen . Den Angaben des SMS zufolge kamen am Montag zwölf neue Infektionen hinzu (Stand: 20. Juli, 12.30 Uhr)

Den Angaben des SMS zufolge kamen am Montag zwölf neue hinzu (Stand: 20. Juli, 12.30 Uhr) Nach Informationen des SMS sind mindestens 224 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben . Laut RKI sind es bisher 225 Tote. Seit mehreren Tagen gab es keine neuen Verstorbenen.

. Laut sind es bisher 225 Tote. Seit mehreren Tagen gab es keine neuen Verstorbenen. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 887 Fällen sowie Dresden (632) und Leipzig (642). Im Landkreis Leipzig sind laut SMS 196 Fälle registriert, in Nordsachsen 144, im Kreis Mittelsachsen 304.

sind weiterhin der mit 887 Fällen sowie (632) und (642). Im sind laut SMS 196 Fälle registriert, in 144, im Kreis Mittelsachsen 304. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS vom Donnerstag etwa 5230 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Der Zahl der aktiven Infektionen liegt damit bei etwa 40.

nach Schätzungen des SMS vom Donnerstag etwa 5230 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Der Zahl der aktiven liegt damit bei etwa 40. In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Die Corona-Pandemie sorgt für einen Boom auf Sachsens Camping-Plätzen. Wer einen solchen Urlaub plant und noch keinen Platz hat, sollte sich ranhalten. Wir haben Camping-Plätze in der Region Leipzig zusammengetragen.

sorgt für einen Boom auf Camping-Plätzen. Wer einen solchen Urlaub plant und noch keinen Platz hat, sollte sich ranhalten. Wir haben Camping-Plätze in der Region zusammengetragen. Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Für den Veranstaltungskalender 2021 droht sich in Leipzig ein Konzertstau an.

ein Konzertstau an. Tanz-WM in Leipzig um ein Jahr verschoben: Die für den 24. Oktober in der Leipziger Messehalle 3 geplanten Tanz-Weltmeisterschaften der Professionals im ShowDance (Kür) Standard und Latein vor 2500 Zuschauern können aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Wie die Ausrichter Tina Spiesbach und Oliver Thalheim sagten, findet die WM eins zu eins am 23. Oktober 2021 statt.

Wirtschaft

Leben in Leipzig und Sachsen

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

