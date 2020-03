Auf der Infektionsstation des Klinikums St. Georg werden derzeit neun Corona-Patienten behandelt. Zwei von ihnen seien „kritisch Kranke“, die möglicherweise in den kommenden Tagen intensivmedizinisch behandelt werden müssten. Das teilte Stadtsprecher Matthias Hasberg am Samstag Mittag mit. Der aktuelle Überblick zu Corona in Leipzig.