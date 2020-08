Leipzig

29 neue Corona-Infektionen sind bis Donnerstag laut Sozialministerium in Sachsen hinzugekommen. Damit sind bislang insgesamt bislang 5889 Fälle laborbestätigt. Wie schon am Mittwoch wurden sieben positive Testergebnisse in Leipzig vermerkt.

Etwa 5480 Covid-19-Patienten gelten Schätzungen zufolge als genesen. Demnach wäre die Zahl der aktiven Infektionen im Freistaat auf 185 gestiegen. Die Zahl der verstorbenen Corona-Infizierten im Freistaat liegt laut SMS seit mehreren Wochen bei 224. Das RKI spricht von 225 Toten.

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Neue Corona-Regeln geplant: Maskenverweigerer in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen müssen künftig 60 Euro Bußgeld zahlen. Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung vor, die ab 1. September gelten soll. Auch, wer die Maske nur bis zur Nase trägt, muss zahlen.

Weitere Lockerung: Mit der neuen Corona-Schutzverordnung treten weitere Lockerungen ein. So entfällt das generelle Tanzverbot, wodurch der Weg für Open-Air-Partys frei wird. Auch Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollen unter strengen Auflagen wieder möglich sein.

Offene Fragen zum Beginn des neuen Schuljahres: Am Sonnabend ist für 39.500 Kinder in Sachsen Schulanfang . Wer darf die Mädchen und Jungen in die Schule begleiten? Wie viele Gäste können zur Einschulungsparty kommen? Trotz Corona soll es für die ABC-Schützen ein unvergesslicher Tag werden. So kann es gelingen. Fragen und Antworten zu den Feiern in Sachsen .

Kritik an Zeitpunkt von Corona-Tests: Das Leipziger Gesundheitsamt bekommt nach seiner Kritik an verfrühten Corona-Tests von Kontaktpersonen und Reiserückkehrern Schützenhilfe: Auch Christoph Lübbert , Chef-Infektiologe an St. Georg und Uni-Klinik, plädiert für spätere Tests.

Jung spricht sich für einheitliche Corona-Strafen aus: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD ) fordert einen bundesweit einheitlichen Bußgeldkatalog bei Nichtbeachtung von Corona-Auflagen. „Wünschenswert wären bundesweit einheitliche Bußgelder, mit denen Verstöße gegen Corona-Vorschriften geahndet werden."

Neue Corona-Testmethode am St. Georg : Statt ein Stäbchen zu nutzen wird am St. Georg nun gegurgelt um zu ermitteln, ob ein Patient mit Covid-19 infiziert ist. Das Leipziger Klinikum ist Vorreiter bei der neuen Methode.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig gibt es laut Stadt und Sozialministerium 729 bestätigte Infektionen. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag kamen jeweils sieben neue Fälle hinzu. (Stand: 27. August, 12.30 Uhr)

Laut Sozialministerium gibt es bislang 5889 Fälle in Sachsen . Das ist ein Anstieg um 29 Fälle im Vergleich zum Mittwoch. (Stand: 27. August, 12.30 Uhr)

Nach Informationen des SMS sind mindestens 224 mit dem Coronavirus infizierte Menschen in Sachsen verstorben . Laut RKI sind es bisher 225 Tote. Seit Wochen gab es keine neuen Verstorbenen.

„Hotspots" bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 906 Fällen (+2) sowie Leipzig (729/+7) und Dresden (672/+0). Im Landkreis Leipzig sind laut SMS 206 (+1) Fälle registriert, in Nordsachsen 159 (+0), im Kreis Mittelsachsen 326 (+4).

Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des SMS vom Donnerstag etwa 5480 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Damit wären etwa 185 Infektionen weiterhin aktiv. Am Mittwoch lag diese Zahl noch bei 166.

In Leipzig gibt es bisher zwölf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Sport, Freizeit, Veranstaltungen und Reisen

Für zahlreiche verschobene Konzerte wurden inzwischen Nachholtermine bekannt gegeben. Für den Veranstaltungskalender 2021 droht sich in Leipzig ein Konzertstau an.

ein Konzertstau an. Möglicherweise bald wieder Großkonzerte? In Düsseldorf soll am 4. September ein Großkonzert mit 13.000 Menschen stattfinden. Leipziger Konzert-Organisatoren blicken gespannt auf das Experiment.

In soll am 4. September ein Großkonzert mit 13.000 Menschen stattfinden. Leipziger Konzert-Organisatoren blicken gespannt auf das Experiment. Für einen Besuch vom Zoo, Belantis oder dem Saurierpark Kleinwelka ist aktuell eine vorherige Online-Anmeldung nötig. Beim Zoo ist auch ein kurzfristiger Eintritt möglich, da Restkarten an den Kassen verkauft werden. Allerdings hält sich die Leitung vor, die Kassen je nach Situation zu schließen.

Wirtschaft

Sachsens Flughäfen brauchen staatliche Unterstützung: Durch die Corona-Pandemie ist die weltweite Passagierluftfahrt zum Erliegen gekommen. Die Folgen trafen auch die beiden sächsischen Airports in Leipzig und Dresden , die nun staatliche Gelder brauchen. Selbst der boomende Frachtverkehr in Schkeuditz kann die Verluste nicht ausgleichen.

Durch die ist die weltweite Passagierluftfahrt zum Erliegen gekommen. Die Folgen trafen auch die beiden sächsischen Airports in und , die nun staatliche Gelder brauchen. Selbst der boomende Frachtverkehr in kann die Verluste nicht ausgleichen. Corona macht Sachsens Vermietern zu schaffen: Bei Leipzigs privaten Vermietern wächst die Angst, durch Corona auf der Strecke zu bleiben. Denn aktuell signalisieren immer mehr Mieter, dass sie ihre Zahlungen wegen wegbrechender Einnahmen teilweise oder sogar ganz auszusetzen wollen.

Bei privaten Vermietern wächst die Angst, durch Corona auf der Strecke zu bleiben. Denn aktuell signalisieren immer mehr Mieter, dass sie ihre Zahlungen wegen wegbrechender Einnahmen teilweise oder sogar ganz auszusetzen wollen. Vergleichsweise gute Lage im Handwerk: Die Handwerksbetriebe der Region schätzen ihre Situation bei weitem nicht so pessimistisch ein, wie das nach monatelangem Lockdown anzunehmen war. Eine aktuelle Umfrage hat sogar relativ stabile Beschäftigung ergeben.

Immer auf dem Laufenden

Weitere LVZ+ Artikel

Leben in Leipzig und Sachsen

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

