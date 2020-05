Leipzig

Nach einem neuen Corona-Fall am Mittwoch wurden in Leipzig sowohl am Donnerstag als auch am Freitag keine neue Infektion gemeldet (Stand: 29. Mai, 12.30 Uhr). Sachsenweit stieg die Zahl laut Sozialministerium am Freitag um 21 auf 5289 Fälle. Neun Kreise blieben ohne neue Infektion. (Hier alle Zahlen im Überblick). Die aktuelle Lage im Überblick (hier alle Details im Liveticker).

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig sind 598 Fälle bestätigt – bis Freitagmittag kam keine Infektion hinzu. (Stand: 29. Mai, 12.30 Uhr)

– bis Freitagmittag kam keine Infektion hinzu. (Stand: 29. Mai, 12.30 Uhr) In Sachsen steigen die Fallzahlen weiterhin leicht: Bis Donnerstagmittag erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten um 21 auf 5281 Infektionen.

Bis Donnerstagmittag erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten um 21 auf 5281 Infektionen. Mindestens 210 mit dem Coronavirus infizierte Menschen sind in Sachsen bisher gestorben . An Freitag kam jeweils ein neuer Todesfall in den Landkreisen Görlitz und Mittelsachsen hinzu. Ein zuvor gemeldeter Fall aus der Sächsischen Schweiz wurde revidiert. Im Landkreis Zwickau gibt es mit 49 Toten die meisten Opfer, an zweiter Stelle steht der Erzgebirgskreis mit 43 Toten.

. An Freitag kam jeweils ein neuer in den Landkreisen und Mittelsachsen hinzu. Ein zuvor gemeldeter Fall aus der wurde revidiert. Im gibt es mit 49 Toten die meisten Opfer, an zweiter Stelle steht der Erzgebirgskreis mit 43 Toten. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 866 Fällen sowie Leipzig (598) und Dresden (624). Im Landkreis Leipzig sind laut Sozialministerium 192 Fälle registriert, in Nordsachsen 140, im Kreis Mittelsachsen 256.

sind weiterhin der mit 866 Fällen sowie (598) und (624). Im sind laut Sozialministerium 192 Fälle registriert, in 140, im Kreis Mittelsachsen 256. Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 4830 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. 249 Infektionen sind damit derzeit aktiv.

nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 4830 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. 249 Infektionen sind damit derzeit aktiv. In Leipzig gibt es bisher elf Todesfälle . Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Schutzmaßnahmen

Sport, Veranstaltungen und Reisen

Vorerst weiterhin geschlossen bleiben Badeanstalten in geschlossenen Räumen, Saunen und Dampfbäder, Messeveranstaltungen, Spezialmärkte, Volksfeste, Jahrmärkte, Diskotheken, Clubs, Musikclubs.

Badeanstalten in geschlossenen Räumen, Saunen und Dampfbäder, Messeveranstaltungen, Spezialmärkte, Volksfeste, Jahrmärkte, Diskotheken, Clubs, Musikclubs. Reise-Branche kommt langsam wieder in Gang: Erste Fahrzeuge von Flixbus fahren seit Donnerstag wieder von Leipzig aus. Der Passagierverkehr am Flughafen Leipzig /Halle wird hingegen noch voraussichtlich bis Ende Juni still stehen.

Erste von fahren seit Donnerstag wieder von aus. Der Passagierverkehr am /Halle wird hingegen noch voraussichtlich bis Ende Juni still stehen. Leipziger Museen : Die städtischen Museen in Leipzig sind wieder für Besucher offen, darunter das Bildermuseum, Stadtgeschichtliche Museum , Naturkundemuseum, Grassimuseum für Angewandte Kunst sowie das Schulmuseum.

: Die städtischen Museen in sind wieder für Besucher offen, darunter das Bildermuseum, Stadtgeschichtliche , Naturkundemuseum, Grassimuseum für Angewandte Kunst sowie das Schulmuseum. Das Gewandhaus will vom 7. Juni bis zum 12. Juli im Mendelssohn-Saal ein Sommerfestival mit 19 Konzerten an zwölf Tagen veranstalten. Maximal 80 Besucher können Platz nehmen. Der Mundschutz darf während des Konzerts abgenommen werden.

Belantis öffnet wieder: Der Freizeitpark Belantis will nach einem verschobenen Saison-Beginn am 29. Mai öffnen. Allerdings wird die Besuchergrenze auf zwei Drittel der sonst üblichen 8000 gesenkt, bei den Attraktionen herrscht Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.

Wirtschaft

Mit der Aktion „Wir halten zusammen “ will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten.

“ will die LVZ lokale Unternehmen unterstützen. Auf der Übersichtsseite finden sie Geschäfte, die noch geöffnet haben – und die sich mit meist kreativen Ideen über Wasser halten. Am Mittwoch haben in Dresden zahlreiche freie Künstler für mehr staatliche Unterstützung in der Corona-Krise demonstriert. Ministerpräsident Michael Kretschmer sagte Hilfe zu.

Ministerpräsident sagte Hilfe zu. Nach dem großen Corona-Schock nimmt die Kauflaune der Deutschen laut Gesellschaft für Konsumforschung allmählich wieder zu . Doch nach Meinung von Handelsexperten aus Sachsen steht der Branche noch eine lange Durststrecke bevor.

. Doch nach Meinung von Handelsexperten aus steht der Branche noch eine lange Durststrecke bevor. Die Arbeitslosigkeit in Leipzig ist stark gestiegen. In Leipzig waren im April 3125 Menschen mehr ohne Job als März. Die Quote erhöhte sich um ein Prozent auf 7,3 Prozent. 6322 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet.

Leben in Leipzig und Sachsen

Martin Macholz, Dr. Nils Kellner, Franziska Smok und Prof. Christoph Lübbert auf der Isolierstation des Klinikum St. Georg. Quelle: Christian Modla

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

