In Sachsen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf einen neuen Tiefstand gesunken. Innerhalb eines Tages kamen 16 neue Fälle hinzu – so wenige wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie Mitte März. Am Sonntag waren laut neuer Zahlen des Sozialministeriums im Freistaat 4731 Fälle bestätigt, davon 570 in Leipzig. Die Messestadt meldete lediglich zwei neue Fälle. Etwa 4100 Menschen gelten nach Schätzungen als geheilt. Damit ist nur noch jeder zehnte Infizierte aktuell erkrankt. Die Zahl der aktiven Corona-Infektionen liegt landesweit bei ungefähr 460. (Hier alle Zahlen im Überblick).

Mit zwei neuen Todesfällen – aus dem Landkreis Bautzen und dem Erzgebirgskreis – sind bisher insgesamt 167 Covid-19-Patienten im Freistaat gestorben. Die Sterblichkeitsrate – also der Anteil der Todesfälle an allen Infizierten – liegt bei 3,5 Prozent. Der Leipziger Todesfall vom Donnerstag ist in der Statistik allerdings noch nicht mitgezählt. Eine 94-Jährige starb am Klinikum St. Georg. LVZ.de berichtet an diesen Stelle kompakt für alle Leser über die aktuelle Lage (hier alle Details im Liveblog).

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Mehr als 430 Leipziger geheilt: Von den gut 560 Leipziger Corona-Infizierten befinden sich nur noch 106 in häuslicher Quarantäne. 434 Menschen, also fast 80 Prozent, sind genesen. In Leipzigs Kliniken werden derzeit 22 Patienten mit einer Corona-Infektion behandelt, sieben davon auf der Intensivstation (Stand Donnerstag).

Der Leipziger Zoo öffnet ab Montag wieder – jedoch nur die Freibereiche. Gondwandaland und andere Tierhäuser bleiben geschlossen.

Schulen öffnen für weitere Klassen: Die 4. Klassen der sächsischen Grundschulen sowie alle Vorabschlussklassen sollen ab kommender Woche Mittwoch (6. Mai) zurück in die Schule. „Wir wollen damit den Schülern, die Chance geben, sich auf ihren Abschluss im kommenden Schuljahr vorzubereiten", so Kultusminister Christian Piwarz ( CDU ).

Kitas bleiben geschlossen: Das sächsische Kultusministerium hält eine Öffnung von Kindertagesstätten derzeit für nicht möglich.

Die Arbeitslosigkeit in Leipzig ist stark gestiegen. In Leipzig waren im April 3125 Menschen mehr ohne Job als März. Die Quote erhöhte sich um ein Prozent auf 7,3 Prozent. 6322 Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet.

Die Universität Leipzig will im gesamten Sommersemester auf digitale Lehre setzen. Präsenzveranstaltungen sollen in der Regel nicht stattfinden und können nur dann umgesetzt werden, wenn sie eindeutig unverzichtbar sind.

Das OVG Bautzen hält die sächsische Coronaschutz-Verordnung für rechtmäßig: Sachsen hat demnach mit der Beschränkung von Verkaufsflächen auf 800 Quadratmeter im Einzelhandel richtig gehandelt. Vier Antragsteller hatten sich in so genannten Normenkontrollverfahren gegen die Coronaschutz-Verordnung vom 17. April gewandet.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig sind 572 Fälle bestätigt . Im Vergleich zum Vortag stieg die Anzahl der übermittelten Fälle um zwei. (Stand Sonntag, 12.30 Uhr).

. Im Vergleich zum Vortag stieg die Anzahl der übermittelten Fälle um zwei. (Stand Sonntag, 12.30 Uhr). In Sachsen steigen die Fallzahlen nur noch leicht: Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten um 16 auf nun 4731 Infizierte . Am Tag zuvor waren 38 Infektionen hinzugekommen.

Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten um 16 auf nun 4731 . Am Tag zuvor waren 38 Infektionen hinzugekommen. Mindestens 167 mit dem Coronavirus infizierte Personen sind in Sachsen bisher gestorben . Die meisten Opfer gibt es im Erzgebirgskreis. Dort vermeldet das Ministerium 42 Tote.

. Die meisten Opfer gibt es im Erzgebirgskreis. Dort vermeldet das Ministerium 42 Tote. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 769 Fällen sowie Leipzig (572) und Dresden (568). Im Landkreis Leipzig sind laut Sozialministerium 186 Fälle registriert (+0), in Nordsachsen 138 (+0). Im Kreis Mittelsachsen 251 (+0) Infektionen registriert .

sind weiterhin der mit 769 Fällen sowie (572) und (568). Im sind laut Sozialministerium 186 Fälle registriert (+0), in 138 (+0). Im Kreis Mittelsachsen 251 (+0) Infektionen registriert . Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 4100 Menschen, also ungefähr 85 Prozent der Infizierten . Eine genaue Zahl liegt nicht vor.

In Leipzig gibt es bisher neun Todesfälle : Am Donnerstag wurde bekannt, dass eine 94-Jährige im St. Georg verstarb. In der Nacht zu Montag erlagen an der Klinik zwei etwa 80 Jahre alte Patienten der Krankheit. Bereits am 22. April starb ein 70-jähriger Patient am Herzzentrum. Am Wochenende zuvor war dort ein 31-jähriger schwerkranker Patient aus Italien verstorben. Zwei weitere Todesfälle gab es am Klinikum St. Georg . Ein 73-Jähriger erlag einem Multiorganversagen. Bei einem 86 Jahre alten Patienten wurden die lebenserhaltenden Geräte abgestellt. An der Uniklinik verstarb ein Patient, der älter als 80 Jahre alt war. Er hatte sich im Pflegeheim Matthäistift angesteckt. Das erste Todesopfer in Leipzig war am 1. April ein Erkrankter aus Italien , der ebenfalls an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Clubs und Volkshochschule geschlossen: Clubs und Livespielstätten müssen alle Veranstaltungen aussetzen. Die Volkshochschule ( VHS ) reagiert und hat alle Kurse und Veranstaltungen abgesagt.

Clubs und Livespielstätten müssen alle Veranstaltungen aussetzen. Die ( ) reagiert und hat alle Kurse und Veranstaltungen abgesagt. Schulen und Kitas: Seit dem 18. März waren in Sachsen alle Schulen und Kitas geschlossen. Am 20. April haben die Abschlussklassen der Gymnasien, am 22. April die der Oberschulen wieder mit den Unterricht begonnen. Am 6. Mai startet Sachsen die zweite Stufe der Öffnung. Sie umfasst die 8. Klassenstufe in Hauptschulen, die 9. Klassenstufe in Oberschulen sowie die Jahrgangsstufe 11 an den Gymnasien. Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen öffnen für die Klassenstufen 8 und H 9, Berufliche Gymnasien für die Jahrgangsstufe 12.

in der Notbetreuung der Kitas und Schulhorte. Die Zahl stieg um 1500 an. Die schriftlichen Prüfungen für rund 8300 sächsische Azubis aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammer sind verschoben worden.

sind verschoben worden. Leipziger Museen bereiten Öffnung vor: Kommende Woche Donnerstag (7. Mai) sollen die städtischen Museen in Leipzig wieder für Besucher öffnen, darunter das Bildermuseum, Stadtgeschichtliche Museum , Naturkundemuseum, Grassimuseum für Angewandte Kunst sowie das Schulmuseum.

bereiten Öffnung vor: Kommende Woche Donnerstag (7. Mai) sollen die städtischen Museen in wieder für Besucher öffnen, darunter das Bildermuseum, Stadtgeschichtliche , Naturkundemuseum, Grassimuseum für Angewandte Kunst sowie das Schulmuseum. Der Leipziger Zoo bereitet sich auf eine Wiedereröffnung ab 4. Mai vor.

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

