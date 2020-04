Leipzig

Die Coronavirus-Pandemie breitet sich auch in Leipzig und Sachsen weiter aus, am Freitag gab es die ersten Todesfälle in der Messestadt. LVZ.de berichtet über die aktuelle Lage (hier alle Details im Liveblog).

Alle Infos für Sachsen und Leipzig im Überblick:

In Leipzig sind 378 Fälle bestätigt , vermeldete das sächsische Gesundheitsministerium (Stand Freitag, 12 Uhr). Damit hat sich der Anstieg leicht abgeschwächt. 17 Fälle kamen neu hinzu.

Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der Betroffenen um 235 auf nun 2646 Infizierte (Stand Freitag, 12 Uhr). Es war der bislang höchste Zuwachs im Freistaat seit Beginn der . Inzwischen sind mindestens 25 Tote zu beklagen, sechs mehr als am Vortag, teilte das mit. Am Freitag gab es die ersten Leipziger Todesfälle : Zwei Patienten sind am Klinikum St. Georg gestorben. Ein 73-Jähriger erlag einem Multiorganversagen. Bei einem 86 Jahre alten Patienten wurden die lebenserhaltenden Geräte abgestellt. Er hatte eine Patientenverfügung und lag zehn Tage lang mit schweren Vorerkrankungen auf der Sonderisolierstation. In der Statistik des sächsischen Ministeriums ist erst ein Todesfall aus Leipzig registriert. Ein Erkrankter aus Italien , der zuvor am Leipziger Herzzentrum behandelt wurde, starb bereits am Mittwoch.

: Zwei Patienten sind am Klinikum gestorben. Ein 73-Jähriger erlag einem Multiorganversagen. Bei einem 86 Jahre alten Patienten wurden die lebenserhaltenden Geräte abgestellt. Er hatte eine Patientenverfügung und lag zehn Tage lang mit schweren Vorerkrankungen auf der Sonderisolierstation. In der Statistik des sächsischen Ministeriums ist erst ein aus registriert. Ein Erkrankter aus , der zuvor am Leipziger Herzzentrum behandelt wurde, starb bereits am Mittwoch. In Kliniken in Leipzig werden derzeit 25 Patienten wegen des Coronavirus behandelt.

befanden sich am Donnerstag in 1869 Menschen (Vortag: 1795). Im Landkreis Leipzig waren bis Freitag laut Sozialministerium 119 Menschen infiziert, in Nordsachsen 73. In der Stadt Zwickau wurden den Behörden bisher 432 Infektionen gemeldet – sie ist damit Spitzenreiter bei den Fällen vor Dresden . (Hier alle Zahlen im Überblick)

wurden 53 Bewohner sowie 37 Mitarbeiter mit dem Sars-CoV-19 infiziert. Das Landratsamt Erzgebirgskreis hat drei in , davon drei im Heim, sowie fünf im Landkreis bestätigt. Im Waldheimer Gefängnis gab es am Donnerstag einen Corona-Fall. Mehrere Angestellte sind vorsorglich in häusliche Quarantäne geschickt worden.

Sachsen hat entschieden, mehrere schwerkranke Patienten aus Italien aufzunehmen. Am Donnerstag trafen zwei weitere Patienten aus Italien ein, die in Halle behandelt werden.

Schutzmaßnahmen

Details zu Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen

Wirtschaft

Schulen & öffentliche Einrichtungen

Bibliotheken, Clubs und Volkshochschule geschlossen: In Leipzig sind die städtischen Bibliotheken seit dem 16. März nicht mehr geöffnet. Auch Clubs und Livespielstätten müssen alle Veranstaltungen aussetzen. Die Volkshochschule ( VHS ) reagiert und hat alle Kurse und Veranstaltungen bis 19. April abgesagt.

Schulen und Kitas geschlossen: Seit dem 18. März sind in Sachsen alle Schulen und Kitas bis einschließlich 17. April geschlossen. Eine Notbetreuung an Kitas und Grundschulen werde gewährleistet – dies gilt nur für Kinder bestimmter Berufsgruppen.

Seit dem 18. März sind in alle Schulen und Kitas bis einschließlich 17. April geschlossen. Eine Notbetreuung an Kitas und Grundschulen werde gewährleistet – dies gilt nur für Kinder bestimmter Berufsgruppen. Die schriftlichen Prüfungen für rund 8300 sächsische Azubis aus dem Bereich der Industrie- und Handelskammer sind verschoben worden.

sind verschoben worden. Derzeit wird in Sachsen davon abgesehen, die Sommerferien zu verkürzen. Auch die Abiturprüfungen sollen – wenn auch unter strengeren Hygienevorschriften – planmäßig stattfinden.

Amtsgericht Leipzig geht in den Krisenmodus: Geplante Verhandlungen finden noch statt. Auch Beschuldigte und Zeugen müssen weiter vor Gericht erscheinen, teilte das Gericht mit. Bei nicht dringenden Amtsleistungen – Grundbuchauszüge anfordern o.ä – werden die Bürger jedoch gebeten, diese zunächst nicht in Anspruch zu nehmen.

Geplante Verhandlungen finden noch statt. Auch Beschuldigte und Zeugen müssen weiter vor Gericht erscheinen, teilte das Gericht mit. Bei nicht dringenden Amtsleistungen – Grundbuchauszüge anfordern o.ä – werden die Bürger jedoch gebeten, diese zunächst nicht in Anspruch zu nehmen. Leipzigs Hochschulen haben beschlossen, den Semesterstart zwar nicht zu verschieben, jedoch das Präsenzstudium noch hinauszuzögern.

Immer auf dem Laufenden

Wirtschaft

Leere Regale in Leipziger Drogerien: Das Corona-Virus sorgt für Lieferengpässe im Handel. Quelle: Jens Rometsch

Das neuartige Coronavirus sorgt auch in der Wirtschaft, auf den Finanzmärkten, in der Hotel- und Gastronomiebranche, bei Verlagen und Ausstellern für tiefe Einschnitte. Nicht zuletzt die Absage der Leipziger Buchmesse trifft viele Bereiche der Wirtschaft schmerzhaft:

Leben in Leipzig und Sachsen

Martin Macholz, Dr. Nils Kellner, Franziska Smok und Prof. Christoph Lübbert auf der Isolierstation des Klinikum St. Georg. Quelle: Christian Modla

Die Regale in Drogerie- und Supermärkten leeren sich zusehends – vor allem beim Toilettenpapier und Desinfektionsmittel gibt es wegen Hamsterkäufen Engpässe. Wie sich das Coronavirus außerdem auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

