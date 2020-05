Leipzig

In Sachsen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter langsamer. Bis Dienstagmittag wurden laut Sozialministerium 21 neue Fälle bestätigt, am Vortag waren es drei weniger gewesen. 4770 Infizierte wurden im Freistaat gemeldet. (Hier alle Zahlen im Überblick).

Mit fünf neuen Todesfällen sind bisher insgesamt 174 Covid-19-Patienten gestorben. Die Sterblichkeitsrate – also der Anteil der Todesfälle an allen Infizierten – liegt bei 3,6 Prozent. LVZ.de berichtet an diesen Stelle kompakt für alle Leser über die aktuelle Lage (hier alle Details im Liveblog).

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig sind 573 Fälle bestätigt . Im Vergleich zum Vortag stagnierte die Anzahl der übermittelten Fälle. (Stand Dienstag, 12.30 Uhr).

Mindestens 174 mit dem Coronavirus infizierte Personen sind in Sachsen bisher gestorben . Die meisten Opfer gibt es im Erzgebirgskreis. Dort vermeldet das Ministerium 42 Tote.

. Die meisten Opfer gibt es im Erzgebirgskreis. Dort vermeldet das Ministerium 42 Tote. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 775 Fällen sowie Leipzig (573) und Dresden (573). Im Landkreis Leipzig sind laut Sozialministerium 186 Fälle registriert (+0), in Nordsachsen 138 (+0), im Kreis Mittelsachsen 251 (+0). Sie sind drei der fünf sächsischen Kreise, die von Montag auf Dienstag keine neuen Infizierten bestätigten.

In Leipzig gibt es bisher zehn Todesfälle : Das Sozialministerium bestätigte am Dienstagmittag den zehnten Todesfall in der Messestadt. Die Stadt Leipzig selbst sprach noch von sieben Corona-Infizierten, die verstarben, bezog sich allerdings auf den Vortag. Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Schutzmaßnahmen

Wirtschaft

Schulen & öffentliche Einrichtungen

Clubs und Volkshochschule geschlossen: Clubs und Livespielstätten müssen alle Veranstaltungen aussetzen. Die Volkshochschule ( VHS ) reagiert und hat alle Kurse und Veranstaltungen abgesagt.

Clubs und Livespielstätten müssen alle Veranstaltungen aussetzen. Die ( ) reagiert und hat alle Kurse und Veranstaltungen abgesagt. Schulen und Kitas: Seit dem 18. März waren in Sachsen alle Schulen und Kitas geschlossen. Am 20. April haben die Abschlussklassen der Gymnasien, am 22. April die der Oberschulen wieder mit den Unterricht begonnen. Am 6. Mai startet Sachsen die zweite Stufe der Öffnung. Sie umfasst die 8. Klassenstufe in Hauptschulen, die 9. Klassenstufe in Oberschulen sowie die Jahrgangsstufe 11 an den Gymnasien. Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen öffnen für die Klassenstufen 8 und H 9, Berufliche Gymnasien für die Jahrgangsstufe 12.

Seit dem 18. März waren in alle Schulen und Kitas geschlossen. Am 20. April haben die Abschlussklassen der Gymnasien, am 22. April die der Oberschulen wieder mit den Unterricht begonnen. Am 6. Mai startet die zweite Stufe der Öffnung. Sie umfasst die 8. Klassenstufe in Hauptschulen, die 9. Klassenstufe in Oberschulen sowie die Jahrgangsstufe 11 an den Gymnasien. Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen öffnen für die Klassenstufen 8 und H 9, Berufliche Gymnasien für die Jahrgangsstufe 12. Leipziger Museen bereiten Öffnung vor: Kommende Woche Donnerstag (7. Mai) sollen die städtischen Museen in Leipzig wieder für Besucher öffnen, darunter das Bildermuseum, Stadtgeschichtliche Museum , Naturkundemuseum, Grassimuseum für Angewandte Kunst sowie das Schulmuseum.

Immer auf dem Laufenden

Weitere LVZ+ Artikel

Leben in Leipzig und Sachsen

Martin Macholz, Dr. Nils Kellner, Franziska Smok und Prof. Christoph Lübbert auf der Isolierstation des Klinikum St. Georg. Quelle: Christian Modla

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

