Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist in Sachsen am Donnerstag so hoch gewesen wie seit mehr als zwei Wochen nicht mehr. Am Donnerstag gab es im Freistaat 4857 bestätigte Fälle und damit 46 mehr als am Tag zuvor, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Zuletzt hatte die Zahl der neuen Fälle am 22. April mit 55 höher gelegen. (Hier alle Zahlen im Überblick).

In Leipzig gab es zwei neue Fälle – jetzt sind es 580. Die Zahl der Toten lag am Donnerstag bei 181, das waren zwei mehr als am Vortag. Als geheilt gelten inzwischen schätzungsweise 4270 Menschen. Gut 400 Sachsen sind aktuell infiziert – etwas mehr als am Vortag. Der Anteil der Toten an der Gesamtzahl der laborbestätigten Infektionsfälle beträgt 3,7 Prozent. LVZ.de berichtet über die aktuelle Lage (hier alle Details im Liveblog).

Die News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Pläne für Kita-Öffnung in Leipzig : In der Messestadt sollen bis Juni, beginnend ab Mitte Mai, schrittweise alle Kitas öffnen. „Ziel muss sein, dass alle Kinder die Kita bis zu den Sommerferien wieder besuchen können", so OBM Burkhard Jung ( SPD ).

In der Messestadt sollen bis Juni, beginnend ab Mitte Mai, schrittweise alle Kitas öffnen. „Ziel muss sein, dass alle Kinder die Kita bis zu den Sommerferien wieder besuchen können“, so OBM Burkhard Jung ( ). Schulen sollen für weitere Klassen öffnen: Ab 18. Mai könnten die fünften und sechsten Klassen wieder zum Unterricht kommen, erklärte OBM Jung. Auch wenn bis zu den Sommerferien nicht mehr genug Zeit bleibt, um den Unterrichtsstoff vollständig nachzuholen, sei eine Ausweitung der Schultage auf Sonnabende nicht vorgesehen. An Einschulungsfeiern in diesem Jahr soll festgehalten werden.

Ab 18. Mai könnten die fünften und sechsten Klassen wieder zum Unterricht kommen, erklärte OBM Jung. Auch wenn bis zu den Sommerferien nicht mehr genug Zeit bleibt, um den Unterrichtsstoff vollständig nachzuholen, sei eine Ausweitung der Schultage auf Sonnabende nicht vorgesehen. An Einschulungsfeiern in diesem Jahr soll festgehalten werden. Lockerungen in Sachsen : Ab 15. Mai dürfen gastronomische Einrichtungen unter Auflagen öffnen. Die 800-Quadratmeter-Grenze für Läden soll ab 18. Mai entfallen, dann gilt eine 20-Quadratmeter-pro-Kunde-Regel für alle Geschäfte. In Zukunft sollen sich Personen von zwei Hausstände treffen können. Folgen sollen später Lockerungen für Fitnessstudios oder auch Freibäder.

Die aktuellen Zahlen

In Leipzig sind 580 Fälle bestätigt – zwei mehr als am Vortag (Stand Donnerstag, 13.30 Uhr).

– zwei mehr als am Vortag (Stand Donnerstag, 13.30 Uhr). In Sachsen steigen die Fallzahlen etwas mehr als zuletzt: Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der positiv Getesteten um 46 auf nun 4857 Infizierte. Am Vortag lag das Plus bei 41 neuen Fällen.

Mindestens 181 mit dem Coronavirus infizierte Personen sind in Sachsen bisher gestorben . Die meisten Opfer gibt es im Erzgebirgskreis. Dort vermeldet das Ministerium 43 Tote.

. Die meisten Opfer gibt es im Erzgebirgskreis. Dort vermeldet das Ministerium 43 Tote. „Hotspots“ bei den Infektionen sind weiterhin der Landkreis Zwickau mit 794 Fällen sowie Leipzig (580) und Dresden (584). Im Landkreis Leipzig sind laut Sozialministerium 188 Fälle registriert (+1), in Nordsachsen 140 (+2), im Kreis Mittelsachsen 251 (+0).

sind weiterhin der mit 794 Fällen sowie (580) und (584). Im sind laut Sozialministerium 188 Fälle registriert (+1), in 140 (+2), im Kreis Mittelsachsen 251 (+0). Als genesen gelten in Sachsen nach Schätzungen des Sozialministeriums etwa 4270 Menschen. Eine genaue Zahl liegt nicht vor. Gut 400 Infektionen sind damit noch aktiv.

In Leipzig gibt es bisher zehn Todesfälle : Das Sozialministerium bestätigte am Dienstagmittag den zehnten Todesfall in der Messestadt. Auch drei der in Leipzig behandelten Italiener überstanden die Erkrankung nicht, darunter ein 57-Jähriger, der an der Leipziger Uniklinik behandelt wurde.

Schutzmaßnahmen

Wirtschaft

Öffentliche Einrichtungen

Clubs und Volkshochschule geschlossen: Clubs und Livespielstätten müssen alle Veranstaltungen aussetzen. Die Volkshochschule ( VHS ) reagiert und hat alle Kurse und Veranstaltungen abgesagt.

Clubs und Livespielstätten müssen alle Veranstaltungen aussetzen. Die ( ) reagiert und hat alle Kurse und Veranstaltungen abgesagt. Leipziger Museen: Seit Donnerstag (7. Mai) sind die städtischen Museen in Leipzig wieder für Besucher offen, darunter das Bildermuseum, Stadtgeschichtliche Museum , Naturkundemuseum, Grassimuseum für Angewandte Kunst sowie das Schulmuseum.

Leben in Leipzig und Sachsen

Martin Macholz, Dr. Nils Kellner, Franziska Smok und Prof. Christoph Lübbert auf der Isolierstation des Klinikum St. Georg. Quelle: Christian Modla

Wie sich das Coronavirus auf das Leben der Sachsen auswirkt, lesen Sie hier:

