Laut Robert-Koch-Institut waren in Sachsen am Samstag 5632 Corona-Infektionen – ein Zuwachs von acht gegenüber der Meldung des Sozialministeriums am Vortag. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt nach langer Zeit wieder im dreistelligen Bereich. Alle Informationen zur Corona-Lage im Überblick.