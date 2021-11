Leipzig

In Sachsen sind die Corona-Zahlen wieder leicht angestiegen. Am Mittwoch lag die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bei 289,7, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 284,4 gelegen, am Montag bei 291,6. Damit ist Sachsen weiter das Bundesland mit den zweithöchsten Infektionszahlen nach Thüringen. Es wurden 2920 neue Corona-Fälle gemeldet, 20 weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Virus.

Bundesweit sank die Inzidenz am Mittwoch auf 146,6 - nach 153,7 am Vortag. Wegen des Feiertags Allerheiligen in fünf Bundesländern wurden zuletzt womöglich weniger Infektionen gemeldet. In den Tagen davor war die Inzidenz stets merklich gestiegen – das aber mit etwa gleichbleibender, nicht zunehmender Dynamik. Weitere mögliche Gründe für die sinkenden Neuinfektionszahlen nannte das RKI zunächst nicht.



Inzidenz in Leipzig steigt auf 149,8

Am stärksten betroffen im Freistaat war am Mittwoch der Landkreis Meißen mit einer Inzidenz von 459,7. Im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sank der Wert von 465,8 am Dienstag auf 445,0 am Mittwoch. Den niedrigsten Wert weist weiter die Stadt Leipzig aus mit einer Inzidenz von 149,8.

Bettenbelegung in sächsischen Kliniken

In Sachsen wurden mit Stand Dienstag 205 Patienten auf der Intensivstation behandelt (Vortag: 199). Ab einem Wert von 180 Betten an fünf aufeinander folgenden Tagen tritt die Vorwarnstufe in Kraft. Auf den Normalstationen waren 878 Betten belegt, nach 776 am Vortag. Hier wurde die kritische Grenze von 650 Betten bereits am Samstag überschritten. Sollte das so bleiben, könnte bereits am Freitag die Vorwarnstufe ausgerufen werden.

Gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung dient die Belegung der Krankenhausbetten mit Covid-Patienten in sächsischen Kliniken als Indikator für strengere Corona-Maßnahmen. Die sogenannte Vorwarnstufe gilt, wenn 650 Betten auf den Normalstationen der Krankenhäuser oder 180 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Die Überlastungsstufe wäre bei 1300 belegten Normalbetten beziehungsweise 420 Intensivbetten erreicht.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

