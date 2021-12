Leipzig

Der Inzidenz-Wert in Sachsen ist erneut gesunken – laut Robert Koch-Institut (RKI) lag er am Mittwochmorgen bei 1209,4; am Vortag hatte der Wert bei 1268,9 gelegen. Auch in den Landkreisen gab es weniger Neuinfektionen.

Die Gesundheitsämter im Freistaat übermittelten dem RKI 9.261 neue Fälle seit Dienstag. 53 Menschen sind am Dienstag in Sachsen an einer Erkrankung im Zusammenhang mit dem Virus gestorben – die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie in Sachsen stieg damit auf 10.997. Experten weisen darauf hin, dass die Dunkelziffer noch höher liegt. Sachsen bleibt mit einer Inzidenz von 1209,4 der Corona-Hotspot in Deutschland. Thüringen (962,5), Sachsen-Anhalt (692,4) und Bayern (589,3) folgen dahinter.

Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch bei 442,9 (Vortag: 452,2).Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben 67.186 Fälle in 24 Stunden.

Inzidenz im Erzgebirge geht leicht zurück

Der Trend bei den Corona-Neuinfektionen im bundesweiten Hotspot Erzgebirgskreis geht nun leicht zurück. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Mittwochmorgen bei 1794,4, wie aus der täglichen Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Am Dienstag hatte es die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1950,5 ausgewiesen. Am Wochenende fanden im Erzgebirge Proteste gegen die Corona-Maßnahmen des Landes statt.

In Sachsen liegen außer Leipzig (717,2) alle Kreise und kreisfreien Städte bei einer Inzidenz oberhalb der 1000er-Grenze.

In die Zehnergruppe der bundesweiten Corona-Hotspots hat sich neben Erzgebirge (1794,4), Bautzen (1492,9) und Sächsischer Schweiz (1990) auch der Landkreis Leipzig mit einer Inzidenz von 1496,2 geschoben.

Aufgrund der vielen Corona-Fälle in Sachsens Kliniken hat der Freistaat die Überlastungsstufe ausgerufen. Unter anderem gelten nun für Ungeimpfte strenge Kontaktbeschränkungen. Zudem befindet sich Sachsen seit vergangener Woche in einem Teil-Lockdown. Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen geschlossen bleiben, es gilt eine Sperrstunde in der Gastronomie.

Laut Sozialministerium sind (Stand Mittwoch) derzeit 2116 (Dienstag: 2079) Betten auf Normalstation und 582 Betten (Dienstag: 567) auf Intensivstation belegt. Die Kapazitätsgrenze auf den Intensivstationen ist damit beinahe erreicht. In Sachsen ist am Wochenende mit der Verlegung der ersten Intensivpatienten in andere Bundesländer begonnen worden.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

