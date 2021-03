Leipzig

Nach mehreren Tagen mit einer Inzidenz unter 50 ist der Ansteckungswert für Leipzig am Donnerstag wieder über diese Marke gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut liegt er nun bei 51,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der vergangenen sieben Tage. Am Mittwoch war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 37,6 angegeben worden.

Die Stadt Leipzig hat bislang keine Erklärung, warum die Inzidenz in der Berechnung des RKI innerhalb eines Tages so stark angestiegen ist. Die Fallzahlen seien aktuell auf gleichbleibendem Niveau. In den Berechnungen der Kommune liegt Leipzig seit 6. März bei der Sieben-Tage-Inzidenz knapp unter 50. Am Donnerstagmorgen meldete das Gesundheitsamt 64 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle – ähnlich viele wie an den vergangenen Tagen.

Mit dem Überschreiten der 50er-Marke rücken auch mögliche Lockerungen der Corona-Regeln weiter in die Ferne. Denn beispielsweise die Öffnung der Außengastronomie ohne Terminvergabe und Testpflicht ist laut aktueller Corona-Schutzverordnung an eine Inzidenz unter 50 geknüpft – und zwar an 14 aufeinander folgenden Tagen.

Für ganz Sachsen lag die Inzidenz laut RKI am Donnerstag bei 85,2 nach 75,6 am Mittwoch. Damit zählt der Freistaat weiter zu den Bundesländern mit den höchsten Corona-Neuansteckungsraten. Eine höhere Inzidenz hatte nur Thüringen mit 138,3. Bundesweit lag der Wert am Donnerstag bei 69,1. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 4.50 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich.

Für Leipzig hat das Sozialministerium am Mittwoch 83 neue Corona-Fälle registriert, die Gesamtzahl steigt auf 15.603. Laut Informationen der Stadt vom Donnerstag liegt die Zahl bereits bei 15.768.

hat das Sozialministerium am Mittwoch 83 neue Corona-Fälle registriert, die Gesamtzahl steigt auf 15.603. Laut Informationen der Stadt vom Donnerstag liegt die Zahl bereits bei 15.768. Todesfälle: Insgesamt sind in Leipzig laut Stadt 448 Covid-19-Patienten gestorben – drei mehr als am Mittwoch. In ganz Sachsen sind es laut Sozialministerium 8060.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 22.681 Fällen (+82), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 21.266 Infektionen (+125) und dem Landkreis Bautzen mit 19.825 Fällen (+65). Im Landkreis Leipzig sind 10.683 (+33), in Nordsachsen 9446 (+58) und im Kreis Mittelsachsen 15.798 (+91) Fälle registriert.

