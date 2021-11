Leipzig

Die Corona-Infektionslage bleibt in Sachsen angespannt. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 5737 Corona-Neuinfektionen für den Freistaat. Demnach ging die Zahl der gemeldeten Fälle innerhalb eines Tages leicht zurück. Am Donnerstag lag die Zahl noch bei mehr als 6.000. Außerdem kamen weitere 11 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 dazu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Sachsen inzwischen die Marke von 500 überschritten und betrug 569 (Donnerstag: 521,9). Damit hat der Freistaat wieder ein neues Allzeithoch erreicht.

Sachsen bundesweit am stärksten betroffen

Das ist weit mehr als auf dem Höhepunkt der Pandemie Ende 2020. Sachsen ist damit weiter das am stärksten betroffene Bundesland. Im Bund lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 249,1. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet wurden. Die Zahl der gemeldeten Fälle stieg innerhalb eines Tages in Deutschland um 50.196, zudem kamen weitere 235 Todesfälle hinzu. Auch bundesweit erreichte die Inzidenz damit einen neuen Höchststand.

Drei sächsische Landkreise haben derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 800. Das sind der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (1031), Bautzen (823,5) und der Landkreis Meißen (941,9). Am geringsten ist der Wert in der Stadt Leipzig mit 321,7.

2G-Regeln in Sachsen: Diese Regeln gelten seit Montag

Erreichen der Überlastungsstufe rückt näher

In den Sächsischen Krankenhäusern verschärft sich die Lage weiterhin: Nach neuestem Datenstand vom Freitagmittag waren laut Sozialministerium 1.217 Betten mit Corona-Patienten belegt. Auf den Intensivstationen wurden 291 Corona-Patienten behandelt. Im Freistaat gilt aktuell die Vorwarnstufe. Die Überlastungsstufe wäre bei 1300 belegten Normalbetten beziehungsweise 420 Intensivbetten erreicht.

Gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung dient die Belegung der Krankenhausbetten mit Covid-Patienten in sächsischen Kliniken als Indikator für strengere Corona-Maßnahmen.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Von LVZ