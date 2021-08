Leipzig

Die Corona-Inzidenz ist in Sachsen leicht gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen am Freitag mit 10,3 an (Vortag 9,8). Damit war der Wert erstmals seit knapp zwei Monaten wieder zweistellig – zuletzt war das am 15. Juni der Fall.

Trotz des Anstiegs ist der Freistaat weiter auf Platz drei der Bundesländer mit dem geringsten Infektionsgeschehen – nach Thüringen (7,6) und Sachsen-Anhalt (9,8). Laut RKI wurden im Freistaat innerhalb eines Tages 95 Neuansteckungen und drei weitere Todesfälle gezählt.

Vier Städte und Kreise über Inzidenz von 10

Am höchsten ist die Inzidenz in Sachsen derzeit im Landkreis Leipzig mit 28,7 – hier sank der Wert gegenüber dem Vortag (31,0) leicht. Danach folgen die Städte Dresden (14,2), Leipzig (12,0) und Chemnitz (11,4). Im Vogtlandkreis ist der Wert mit 4,9 am niedrigsten.

Wird die kritische Inzidenzmarke von 10 an fünf Tagen in Folge überschritten, gelten laut Landesverordnung wieder verschärfte Regeln, darunter die Maskenpflicht beim Einkaufen und Kontaktbeschränkungen für Nicht-Geimpfte und -Genesene.

Seit Pandemie-Beginn im März 2020 wurden landesweit 287.368 Corona-Fälle gezählt. 10.145 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Von LVZ