Leipzig

Nachdem die Corona-Neuansteckungsrate in Sachsen bereits am Wochenende die Marke von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritt, ist sie auch zum Wochenstart weiter gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) nun bei 112,9. Am Freitag lag sie noch bei 90,9, am Donnerstag bei 85,2.

Die Inzidenz von 100 gilt in der sächsischen Corona-Schutzverordnung als kritische Marke, etwa für Schulöffnungen. So schließen etwa Kitas und Schulen erneut, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 in einer Region fünf Tage lang überschritten wird. Neben Sachsens Spitzenreiter Vogtlandkreis, wo der Wert laut dem Robert-Koch-Institut am Montag bei 306 lag und die Grenze für Lockerungen bereits seit geraumer Zeit in weite Ferne gerückt ist, haben auch der Landkreis Nordsachsen (141), Zwickau (140) und das Erzgebirge (155) die kritische Marke mindestens drei Tage hintereinander überschritten.

Steigende Inzidenz: Was die 100er-Marke bedeutet und welche Verschärfungen drohen

Von allen Bundesländern hat derzeit nur Thüringen mit 168,1 eine noch höhere Inzidenz als Sachsen. Bundesweit lag der Wert am Montag bei 82,9 (Vortag: 79). Laut Sächsischem Sozialministerium kamen am Sonntag 352 weitere Infektionsfälle hinzu – die Gesamtzahl stieg damit auf 203.522. Corona-Hotspot im Freistaat bleibt nach RKI-Zahlen der Vogtlandkreis mit einer Inzidenz von 306.

Auch in Leipzig stieg die Inzidenz, sie lag laut RKI am Montag bei 60,9. Das SMS meldete zum Wochenstart für die Messestadt einen Anstieg um 14 Neuinfektionen auf nun insgesamt 15.868 seit Pandemiebeginn.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 15.03.2021)

Für Leipzig hat das Sozialministerium am Montag 14 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag lag die Zahl bei 26. Die Gesamtzahl der bislang in der Stadt registrierten Infektionen steigt auf 15.868.

hat das Sozialministerium am Montag 14 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag lag die Zahl bei 26. Die Gesamtzahl der bislang in der Stadt registrierten Infektionen steigt auf 15.868. Todesfälle: Insgesamt sind in Leipzig laut Stadt 448 Covid-19-Patienten gestorben. Sachsens Sozialministerium gibt 449 Todesfälle für Leipzig an. In ganz Sachsen sind es laut Sozialministerium 8121, am Montag kamen neun weitere Fälle hinzu.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 22.990 Fällen (+8), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 21.606 Infektionen (+12) und dem Landkreis Bautzen mit 20.083 (+4). Im Landkreis Leipzig sind 10.791 (+17), in Nordsachsen 9715 (+24) und im Kreis Mittelsachsen 16.052 (+12) Fälle registriert.

Von LVZ