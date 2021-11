Leipzig

Die Corona-Inzidenz in Sachsen ist am Dienstag weiter angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 759,3 (Montag 754,3) Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Im Freistaat wurden 3455 neue Corona-Fälle und sieben weitere Todesfälle registriert. Sachsen bleibt bundesweiter Corona-Hotspot.

Deutschlandweit liegt die Ansteckungsrate derzeit bei 312,4. Die Zahl der Neuinfektionen stieg am Dienstag bundesweit sprunghaft an – 32.048 Corona-Neuinfektionen und weitere 265 Todesfälle sind im Land neu erfasst worden. Die niedrigste Inzidenz wurde mit 98,4 in Schleswig-Holstein registriert.

Drei sächsische Kreise bei Inzidenz über 1000

Drei sächsische Landkreise haben die Inzidenz-Schwelle von 1000 überschritten: Neben dem sachsenweiten Hotspot Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (1362,4) auch Meißen (1298,0), in denen der 7-Tage-Wert deutlich stieg. In Bautzen sank der Inzidenzwert zwar, bleibt mit 1053 am Dienstag aber vierstellig (Vortag 1197,3). Für den Landkreis Leipzig meldete das RKI am Dienstag einen steigenden Wert von 997,0. Alle übrigen Land- und Stadtkreise haben die 500er-Marke überschritten – bis auf Leipzig, wo die Inzidenz sogar leicht rückläufig ist – 441,5 (Vortag 458,6). In der Messestadt wurden am Dienstag 57 Neuinfektionen gemeldet.

Überlastungsstufe erreicht – verschärfte Regeln ab Freitag möglich

In den Sächsischen Krankenhäusern verschärft sich die Lage weiterhin: Nach neuestem Datenstand vom Montagmittag waren laut Sozialministerium 1391 Betten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Auf den Intensivstationen wurden 330 Corona-Patienten behandelt. Damit ist der Wert für die Überlastungsstufe – die ab 1300 belegten Normalbetten oder 420 Intensivbetten gilt – erreicht. Wird dieser Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, treten nach der 3+2-Regel am übernächsten Tag verschärfte Regeln in Kraft. Das könnte in Sachsen demnach am Freitag der Fall sein.

Gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung dient die Belegung der Krankenhausbetten mit Covid-Patienten in sächsischen Kliniken als Indikator für strengere Corona-Maßnahmen.

