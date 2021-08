Leipzig

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner ist in Sachsen leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies die Inzidenz am Dienstag mit 12,2 aus - nach 10,5 am Montag. Die Ansteckungsrate bleibt im Freistaat weit unter dem Bundesdurchschnitt. Nur Sachsen-Anhalt (10,5) und Thüringen (8,5) weisen noch geringere Inzidenzen auf.

Am höchsten ist die Inzidenz weiterhin im Landkreis Leipzig mit 28,3. Dort gelten bereits seit vergangenen Freitag wieder schärfere Maßnahmen, da der Wert fünf Tage in Folge über der Grenze von 10 lag. Neben Chemnitz (11,0), Leipzig (16,5) und Dresden (16,3) sind drei weitere Landkreise zweistellig geworden. Die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (11,8), Nordsachsen (11,6) und Zwickau (11,1) überschreiten seit Dienstag die 10. Liegt der Wert an fünf Tagen in Folge über dieser Marke, können verschärfte Maßnahmen gelten.

Sieben Städte und Kreise über Inzidenz von 10

Von Mittwoch an greifen die verschärften Maßnahmen in Chemnitz, weil der Wert fünf Tage in Folge über 10 lag. Es gilt wieder eine Maskenpflicht beim Einkaufen, zudem greifen Kontaktbeschränkungen: Maximal zehn Menschen dürfen sich treffen. Familienfeiern, Eheschließungen und Beerdigungen sind nur noch für bis zu 50 Personen zulässig, wobei Geimpfte und Genesene nicht mitzählen. In einigen Bereichen gilt auch wieder eine Testpflicht.

Für Leipzig vermeldete die Stadt am Dienstag 40 neue Corona-Fälle, die Gesamtzahl stieg auf 22.908. 132 Infektionen gelten als aktiv, insgesamt befinden sich 323 Menschen in Leipzig in Quarantäne.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

