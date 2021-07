Leipzig

Die Corona-Ansteckungsrate ist in Sachsen leicht gestiegen, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wies die Wocheninzidenz am Samstag mit 3,3 aus, nach 2,9 am Tag zuvor. Das ist der drittniedrigste Wert bundesweit. Nur in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist er noch geringer. Laut RKI bleibt der Freistaat weiter unter dem erneut gestiegenen Bundesschnitt. Der wurde am Samstag mit 9,4 angegeben. Am Vortag hatte er bei 8,6 gelegen.

Einen Inzidenzwert von Null hat aktuell kein sächsischer Kreis mehr. Auch in Mittelsachsen, dem letzten grauen Fleck auf der RKI-Karte im Freistaat, gab es wieder Neuinfektionen. In Leipzig stieg die Inzidenz am Samstag von 3,9 auf 5,4. Am höchsten ist die Inzidenz in Dresden mit 8,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Alle sächsischen Regionen liegen aber unter der Schwelle von 10, die etwa Voraussetzung für den Verzicht auf einen Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen ist.

Insgesamt wurden im Freistaat im Vergleich zum Freitag 33 neue Infektionen bekannt, vier weitere Menschen starben in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Damit beträgt die Zahl der nachgewiesenen Infektionsfälle 286.161, die der Todesfälle 10.115.

