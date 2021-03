Leipzig

Die Rate der Corona-Neuansteckungen in Sachsen liegt den sechsten Tag in Folge über der kritischen 100er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) bezifferte die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf 110. Bundesweit lag der Schnitt bei 90.

Laut RKI kamen am Donnerstag 1011 Neuinfektionen hinzu. Insgesamt gibt es nun 205.416 bestätigte Fälle. Bislang gibt es 8168 Todesfälle in Sachsen. In Leipzig erhöhte sich die Inzidenz auf 60,9. Insgesamt 16.140 Menschen, 82 mehr als Mittwoch, wurden in der Messestadt bislang Corona-positiv getestet. 659 Fälle sind derzeit aktiv – 13 mehr als am Mittwoch.

Steigende Inzidenz: Was die 100er-Marke bedeutet und welche Verschärfungen drohen

Von allen Bundesländern hat derzeit nur Thüringen mit 180 eine höhere Inzidenz als Sachsen. Die Corona-Schutzverordnung des Freistaates stellt die Schulöffnungen infrage, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Schwelle an fünf Tagen hintereinander überschritten wird. Entscheidungen dazu sollen am Donnerstag fallen, hatten Kultus- und Gesundheitsministerium angekündigt.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 17.03.2021)

hat die Stadt am Donnerstag 82 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt bei 16.140. Todesfälle: Insgesamt sind in Leipzig laut Stadt 451 Covid-19-Patienten gestorben. In ganz Sachsen sind es laut RKI 8168.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 23.214 Fällen (+132), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 21.808 Infektionen (+119) und dem Landkreis Bautzen mit 20.172 (+83). Im Landkreis Leipzig sind bislang 10.906 (+52), in Nordsachsen 9907 (+119) und im Kreis Mittelsachsen 16.165 (+99) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

