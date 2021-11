Leipzig

Nach einem leichten Rückgang am Vortag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete einen Wert von 761,4, was bundesweit weiter der höchste Stand war. Am Vortag lag die Inzidenz - die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen - bei 742,2. Deutschlandweit war der Wert am Mittwoch bei 336,9.

Am heftigsten tobte die Pandemie laut RKI im Landkreis Meißen, aus dem eine Inzidenz von 1248,9 gemeldet wurde - der höchsten bundesweit. Auch die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (1369,7), der Landkreis Bautzen (1027,5) und der Landkreis Leipzig (1064,3) wiesen Werte oberhalb der 1000er-Marke auf. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 438,5 in Leipzig registriert (Vortag: 390,6).

Überlastungsstufe erreicht

Die vielen Corona-Fälle in Sachsens Kliniken lassen den Freistaat in die Überlastungsstufe rutschen. Ab Freitag gelten damit weitere Verschärfungen der aktuellen Regeln – vor allem für Ungeimpfte. Hintergrund ist, dass am Mittwoch in sächsischen Krankenhäusern 1520 Betten auf Normalstationen mit Covid-19-Erkrankten belegt waren, wie das Sozialministerium mitteilte.

Damit wurde die für das Eintreten der Überlastungsstufe definierte Schwelle von 1300 Betten den dritten Tag in Folge überschritten. Laut der aktuellen Corona-Schutzverordnung treten nach der 3+2-Regel zwei Tage später Verschärfungen in Kraft. Das ist also am Freitag, 19. November, der Fall. Unter anderem gelten dann für Ungeimpfte strenge Kontaktbeschränkungen.

Zusätzlich plant die Regierung ab dem kommenden Montag weitere Maßnahmen. Dann soll eine neue Corona-Schutzverordnung gelten, die die Regierung jedoch erst am Freitag endgültig beschließen will.

2G-Regeln in Sachsen: Diese Regeln gelten seit Montag

Wenig Platz auf den ITS

In den Sächsischen Krankenhäusern verschärft sich die Lage weiterhin: Nach dem Datenstand vom Mittwoch waren laut Sozialministerium zusätzlich zu den Betten auf Normalstationen 357 Betten auf Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt. Die Schwelle für die Vorwarnstufe mit 180 ist bereits überschritten, die Marke von 420 für die Überlastungsstufe noch nicht. Allerdings gelten laut Corona-Schutzverordnung die Verschärfungen, wenn einer der beiden Bereiche – entweder Intensiv- oder Normalbetten – die kritischen Schwellen überschreitet.

Schärfere Regeln: Das gilt ab der Überlastungsstufe in Sachsen

Gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung dient die Belegung der Krankenhausbetten mit Covid-Patienten in sächsischen Kliniken als Indikator für strengere Corona-Maßnahmen.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ