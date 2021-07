Leipzig

Die Corona-Ansteckungsrate in Sachsen ist über das Wochenende weiter leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab sie am Montag mit 3,9 an - nach 3,5 am Sonntag und 2,9 am vergangenen Freitag. Im bundesweiten Vergleich hat der Freistaat nun den viertniedrigsten Wert, nach Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen.

Landesweit ist das Infektionsgeschehen in Dresden am höchsten. Die Landeshauptstadt ist als einzige Region wieder zweistellig und liegt mit 10,2 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen knapp über der Schwelle, die etwa Voraussetzung für den Verzicht auf einen Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen ist. Im Vergleich zum Sonntag erhöhte sich die Gesamtzahl der Neuinfektionen um 18 auf 286.202 seit Beginn der Pandemie im März 2020 - mit und an Covid-19 starben bisher insgesamt 10.116 Menschen.

Am Montag gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die Corona-Ansteckungsrate in Leipzig mit 7,4 an – nach 7,1 am Sonntag und 5,4 am Samstag. 44 Menschen haben sich laut RKI in den vergangenen sieben Tagen neu infiziert. Derzeit hat kein sächsischer Kreis mehr eine Corona-Ansteckungsrate von Null. Am niedrigsten ist die Inzidenz in den Kreisen Görlitz (0,4) und Mittelsachsen (1,0).

Corona-Regeln: Was aktuell in Leipzig gilt – und wann wieder Verschärfungen drohen

Im bundesweiten Vergleich hat Sachsen mit einer Inzidenz von 3,9 den viertniedrigsten Wert. Geringer war er am Montag nur in Sachsen-Anhalt (3,1), Mecklenburg-Vorpommern (3,4) und Thüringen (3,8). Bundesweit war der Wert am Montag mit 10,3 zum weiten Mal seit Wochen wieder zweistellig.

Lesen Sie auch: Sachsen lockert Corona-Regeln weiter

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

