Leipzig

In Sachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen zu Wochenbeginn wieder unter 700 gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Dienstag bei 662,1, nachdem der Wert am Montagg mit 719,2 angegeben worden war. Der Freistaat bleibt hinter Thüringen (776,9) weiter das Bundesland mit dem stärksten erfassten Infektionsgeschehen. Bundesweit sank die Inzidenz am Dienstag auf 306,4 (Vortag:316).

Alle Kreise unter 1000

Der am schlimmsten betroffene Landkreis in Sachsen ist der Vogtlandkreis mit einer Inzidenz von 927,6. Alle Regionen blieben im dreistelligen Bereich. Die niedrigste Inzidenz der 13 sächsischen Regionen hat weiterhin die Stadt Leipzig mit 388,8. Landesweit starben binnen eines Tages 48 Menschen an oder mit dem Coronavirus, womit sich die Gesamtzahl der Toten auf 12 301 erhöhte. Es wurden 1517 Neuerkrankungen gemeldet.

Einkauf, Feiern, Böllerei: Diese Regeln gelten in Sachsen über Weihnachten und Silvester

Zweifel an Zahlen

An den Angaben aus Sachsen hatte es zuletzt wiederholt Zweifel gegeben, weil Behörden aufgrund der hohen Fallzahlen nicht immer pünktlich Meldung erstatten konnten. Zuletzt hatte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) allerdings gesagt, dass die meisten Gesundheitsämter inzwischen wieder tagesaktuell meldeten. An den Wochenenden kommt es regelmäßig zu Meldeverzögerungen.

598 Intensivbetten belegt

Aufgrund der vielen Corona-Fälle in Sachsens Kliniken hat der Freistaat die Überlastungsstufe ausgerufen. Unter anderem gelten für Ungeimpfte strenge Kontaktbeschränkungen. Zudem befindet sich Sachsen seit rund drei Wochen in einem Teil-Lockdown. Freizeit- und Kultureinrichtungen müssen geschlossen bleiben, es gilt eine Sperrstunde in der Gastronomie.

Laut Sozialministerium sind (Stand Montag) derzeit 1644 (Freitag: 1580) Betten auf Normalstation und 598 Betten (Freitag: 593) auf Intensivstation belegt. Sachsen hatte bereits Intensivpatienten in andere Bundesländer verlegt.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

.

Von LVZ