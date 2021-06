Leipzig

Sachsens Sieben-Tage-Inzidenz bleibt konstant bei einem Wert um die 5. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) wurden am Montag wie schon am Sonnabend und Sonntag 5,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet. In sieben sächsischen Kreisen ist die Inzidenz inzwischen unter die Schwelle von 5 gerutscht: Neben dem Vogtland und Chemnitz auch der Landkreis Leipzig sowie die Kreise Nordsachsen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Zwickau und Meißen.

Die Stadt Leipzig hat sich hingegen bei einer Inzidenz um 6 eingependelt. Nach einem Wert von 6,6 am Sonntag wurde am Montag eine Inzidenz von 6,7 angegeben. Am höchsten ist die Ansteckungsrate weiter im Erzgebirge (9,9). Bundesweit liegt die Inzidenz bei 8,6.

Lesen Sie auch: Wann ist die „magische Corona-Null“ in Sachsen erreicht?

Bislang sind mehr als 10.000 Menschen seit Beginn der Pandemie in Sachsen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das geht aus Daten des Sozialministeriums vom Freitag hervor. Knapp 285.683 bestätigte Infektionen gab es bisher insgesamt.

Trotz Lockerungen: Diese Corona-Einschränkungen gelten noch in Sachsen

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 18.06.2021)

Für Leipzig hat das Ministerium am Freitag vier neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 22.364 Infektionen.

hat das Ministerium am Freitag vier neue Fälle vermeldet. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 22.364 Infektionen. Todesfälle: 10.013 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das sind zwölf mehr als am Tag zuvor.

10.013 Covid-19-Patienten sind bislang in Sachsen gestorben – das sind zwölf mehr als am Tag zuvor. Bettenbelegung: Laut Ministerium sind in Sachsen aktuell 201 Krankenhausbetten auf Normalstationen mit Corona-Patienten belegt. Das sind 30,7 Prozent. Die Grenze für schärfere Regeln liegt bei 1300.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist der Erzgebirgskreis mit 31.945 Infektionen (+9), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 30.589 Fällen (+11) und dem Landkreis Bautzen mit 27.411 (+0). Im Kreis Nordsachsen sind bislang 13.506 (+1), im Landkreis Leipzig 14.711 (+3) und im Kreis Mittelsachsen 24.293 (+10) Fälle registriert. Die Gesamtzahl für Sachsen liegt bei 285.635 (+45).

ist der Erzgebirgskreis mit 31.945 Infektionen (+9), gefolgt von der Landeshauptstadt Dresden mit 30.589 Fällen (+11) und dem Landkreis Bautzen mit 27.411 (+0). Im Kreis Nordsachsen sind bislang 13.506 (+1), im Landkreis Leipzig 14.711 (+3) und im Kreis Mittelsachsen 24.293 (+10) Fälle registriert. Die Gesamtzahl für Sachsen liegt bei 285.635 (+45). Als genesen gelten in ganz Sachsen momentan 274.410 Menschen. 1072 Infektionen wären demnach weiter aktiv.

gelten in ganz Sachsen momentan 274.410 Menschen. 1072 Infektionen wären demnach weiter aktiv. Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachsen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Immer auf dem Laufenden

Auf LVZ.de halten wir Sie den ganzen Tag über den aktuellen Stand zum Coronavirus in Leipzig, Sachsen und ganz Deutschland auf dem Laufenden, mit den aktuellen Zahlen der bestätigten Infektionen, und informieren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus hat.

Von LVZ