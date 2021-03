Leipzig

Die 7-Tage-Inzidenz ist in Sachsen erneut deutlich gestiegen. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut für den Freistaat 145,2 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche. Am Samstag hatte der Wert bei 134 gelegen. Für Deutschland wurde eine Inzidenz von 104 registriert.

Dem RKI wurden demnach seit dem Vortag 766 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt infizierten sich somit 209.941 Personen seit Beginn der Pandemie in Sachsen mit dem Coronavirus. Corona-Hotspot bleibt der Vogtlandkreis mit einer Neuansteckungsrate von 376,1 – der dritthöchste Wert im ganzen Bundesgebiet.

Den Angaben des Sozialministeriums zufolge gab es im Freistaat seit Samstag keine weiteren Covid-19-Todesfälle. Bislang wurden im Freistaat 8198 erfasst. Leipzig weist mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 74,4 den niedrigsten Wert in Sachsen auf. Am Samstag hatte er bei 81,3. Insgesamt wurden in der Messestadt bislang 16.389 Personen positiv getestet.

Steigende Inzidenz: Was die 100er-Marke bedeutet und welche Verschärfungen drohen

Liegt die Inzidenz an fünf Werktagen in Folge über 100, müssen in Sachsen die Schulen und Kindertagesstätten wieder schließen. Am Donnerstag verkündeten Kultus- und Gesundheitsministerium, dass das in den Kreisen Zwickau, Nordsachsen und im Erzgebirge ab Montag so sein wird. Auch im Landkreis Meißen müssen die Schulen und Kindergärten dann wieder schließen. Ausgenommen davon seien nur die Abschlussjahrgänge, wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 2.03.2021)

Für Leipzig hat das SMS am Sonntag 85 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 16.389.

hat das SMS am Sonntag 85 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 16.389. Todesfälle: Insgesamt sind laut SMS in Leipzig 452 Covid-19-Patienten gestorben. In ganz Sachsen sind es laut SMS 8215.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 23.611 Fällen (+85), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 22.315 Infektionen (+76) und dem Landkreis Bautzen mit 20.462 (+61). Im Landkreis Leipzig sind bislang 11.132 (+33), in Nordsachsen 10.190 (+42) und im Kreis Mittelsachsen 16.546 (+105) Fälle registriert.

Von LVZ