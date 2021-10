Leipzig

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Donnerstagmorgen 128,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche (Vortag: 116,5 ). Nach Thüringen (172,2) und Bayern (141,0) verzeichnet der Freistaat damit im bundesweiten Vergleich den dritthöchsten Wert.

Bundesweit gab das RKI den Wert mit 85,6 an (Vortag: 80,4). In Sachsen wurden binnen eines Tages 1460 Neuinfektionen registriert und es gab fünf weitere Todesfälle. Die höchste Ansteckungsrate verbucht erneut Mittelsachsen. Mit einem Wert von 206,7 überschreitet der Landkreis als einziger im Freistaat die 200er-Marke. Am niedrigsten ist die Inzidenz weiterhin im Vogtlandkreis (50,9).

Inzidenz in Leipzig über 70

In Leipzig ist die Inzidenz im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen – von 74,3 auf 75,1. Am Donnerstag wurden 84 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Aktuell gibt es 595 aktive Fälle. In der Messestadt gilt in vielen Bereichen aktuell die 3G-Regel – so müssen Gäste etwa in Restaurants und bei Kulturveranstaltungen nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.

Bettenbelegung in sächsischen Kliniken

Gemäß der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung ist die Belegung der Krankenhausbetten mit Covid-Patienten in sächsischen Kliniken ein Indikator für strengere Corona-Maßnahmen. Die sogenannte Vorwarnstufe gilt, wenn wenn 650 Betten auf den Normalstationen der Krankenhäuser oder 180 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Aktuell sind 119 beziehungsweise 299 Betten belegt. Die Überlastungsstufe ist bei 1300 belegten Normalbetten beziehungsweise 420 Intensivbetten erreicht.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig

