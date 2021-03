Leipzig

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt in Sachsen auf einem hohen Niveau. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag für den Freistaat 156,1 Neuansteckungen je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche, nach 158,8 vom Montag. Bundesweit lag die Inzidenz am Dienstag bei 108,1.

Von den 13 Regionen in Sachsen lagen am Dienstag nur noch die Städte Leipzig (84,3) und Dresden (93,2) unter einer Inzidenz von 100. Negativ-Spitzenreiter bleibt das Vogtland, wo die Rate trotz verschärfter Corona-Regeln beständig ansteigt auf inzwischen 405,3. Auch in den Landkreisen Nordsachsen (222,5), Zwickau (221,9) und dem Erzgebirgskreis (214,1) liegt die Inzidenz über 200.

Am Dienstag registrierte das RKI für Sachsen 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind im Freistaat demnach 8236 Corona-Patienten gestorben. In Leipzig stieg die Zahl der Patienten in Krankenhäusern um 17 auf 110 an. Die Zahl der aktiven Infektionsfälle sank um zwölf auf 833. Das Gesundheitsamt der Stadt meldete am Morgen 15 neue Corona-Fälle.

Nach einem Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Ministerpräsidenten der Länder aus der Nacht zu Dienstag sollen in Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 die geltenden Corona-Beschränkungen noch einmal verschärft werden. Dazu können Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und eine Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern auch im privaten Pkw zählen. Zudem soll über Ostern das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben in Deutschland so stark heruntergefahren werden wie nie zuvor in der Krise.

Die Corona-News für Sachsen und Leipzig im Überblick:

Die aktuellen Corona-Zahlen (Quelle: SMS, Stand: 21.03.2021)

hat das SMS am Sonntag 85 neue Corona-Fälle registriert. Die Gesamtzahl liegt demnach bei 16.389. Todesfälle: Insgesamt sind laut SMS in Leipzig 452 Covid-19-Patienten gestorben. In ganz Sachsen sind es laut SMS 8215.

Spitzenreiter bei den Infektionen in Sachsen ist weiter die Landeshauptstadt Dresden mit 23.611 Fällen (+85), gefolgt vom Erzgebirgskreis mit 22.315 Infektionen (+76) und dem Landkreis Bautzen mit 20.462 (+61). Im Landkreis Leipzig sind bislang 11.132 (+33), in Nordsachsen 10.190 (+42) und im Kreis Mittelsachsen 16.546 (+105) Fälle registriert.

Einen Überblick über die aktuellen Zahlen in Leipzig, Sachen und Deutschland können Sie sich in unserer fortlaufend aktualisierten Corona-Statistik verschaffen.

Von LVZ