Leipzig

In Sachsen ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder leicht gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen lag sie bei 14,7 nach 15,8 am Montag. Der Wert sagt aus, wie viele neue Corona-Infektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert wurden. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 42 Corona-Neuinfektionen. Sachsen ist hinter Thüringen (14,0) und Sachsen-Anhalt (14,8) das Bundesland mit dem niedrigsten Inzidenzwert in Deutschland. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 58,0 (Montag: 56,4), am höchsten in Nordrhein-Westfalen mit 108,4.

Laut RKI wurden in Sachsen keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Seit Frühjahr 2020 starben den Angaben zufolge im Freistaat 10.158 Menschen an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2. Insgesamt haben sich laut der Statistik bisher 288.375 Menschen im Land nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Aktuell 163 Infizierte in Leipzig

Den höchsten Inzidenzwert hatten am Dienstag der Landkreis Leipzig (27,9) und die Stadt Dresden (24,4). In Leipzig lag die Inzidenz bei 16,4 (-2,7 zum Vortag). 23.029 Menschen wurden seit Pandemie-Beginn in der Messestadt positiv getestet – vier mehr als am Montag. Die Zahl der aktiven Fälle stieg auf 163 (+31). Sieben Covid-Patienten werden derzeit in Leipzigs Krankenhäusern behandelt.

Unter dem Inzidenz-Wert von 10 lagen am Dienstag vier Kreise: Görlitz (2,8), Vogtland (7,5), Bautzen (7,7) und Meißen (8,7). Im Landkreis Nordsachsen wurde der Wert von 10 am Samstag den fünften Tag in Folge überschritten. Seit Montag gelten dort wieder verschärfte Regeln. Gleiches gilt für den Erzgebirgskreis ab Dienstag. Dort wurde am Sonntag die Fünf-Tages-Schwelle erreicht.

Der Corona-Überblick für Sachsen und Leipzig:

